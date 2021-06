Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται σε ανάρτησή του στο Twitter στην έκδοση 10ετούς ομολόγου που όπως υπογραμμίζει αποτελεί άλλο ένα σημάδι εμπιστοσύνης στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

«Άλλο ένα σημάδι εμπιστοσύνης στην ελληνική ανάκαμψη και τις μακροπρόθεσμες προοπτικές μας. Σήμερα εκδώσαμε ένα 10ετές ομόλογο με απόδοση περίπου 0,9%. Η χώρα δανείζεται με ρεκόρ χαμηλών επιτοκίων», αναφέρει στο tweet του ο πρωθυπουργός.

Another sign of confidence in the Greek recovery and our long-term prospects. Today we issued a 10-year bond with a yield of approximately 0.9%. The country is borrowing at record low interest rates.