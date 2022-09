Στην επιστολή προς την Κομισιόν 15 κρατών μελών της ΕΕ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, για την επιβολή πλαφόν στη χονδρική τιμή του φυσικού αερίου, αναφέρεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ανάρτησή του στα social media.

«Great news in the fight against high energy prices! A majority of 15 Member States now back the request to the Commission to implement a price-cap on natural gas!» γράφει στα αγγλικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ανάρτηση του στο Twitter αναφερόμενος στην επιβολή πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου από την ΕΕ.

«Σπουδαία νέα στον αγώνα κατά των υψηλών τιμών της ενέργειας! Η πλειοψηφία των 15 κρατών μελών υποστηρίζει τώρα το αίτημα προς την Επιτροπή να εφαρμόσει ανώτατο όριο τιμών για το φυσικό αέριο!», σύμφωνα με ανεπίσημη μετάφραση.

Δείτε την ανάρτησή του: