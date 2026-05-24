Μητσοτάκης για Ολυμπιακό: «Η κορυφή της EuroLeague βάφτηκε ερυθρόλευκη», είπε για την κατάκτηση του τροπαίου

Στην κορυφή της Ευρώπης βρίσκεται ο Ολυμπιακός που ράβει το τέταρτο αστεράκι στη φανέλα του μετά από την κατάκτηση της Euroleage, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να σπεύδει να ευχηθεί στους πρωταθλητές Ευρώπης.

Μετά από έναν τελικό θρίλερ κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πολυπόθητο τρόπαιο, και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, έστειλε συγχαρητήρια στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Στη ανάρτησή του δεν παρέλειcε να συγχαρεί και τη διοργάνωση του Final4 που φέτος έγινε στην Αθήνα, στο T-Center.

Η κορυφή της EuroLeague βάφτηκε ερυθρόλευκη! Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη μεγάλη επιτυχία. Και φυσικά αξίζουν πολλά μπράβο σε όλους όσοι συνέβαλαν στην εξαιρετική διοργάνωση του Final4 στην πατρίδα μας. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) May 24, 2026

