Μητσοτάκης για Τσίπρα: Το ΕΑΜ το άφησε στον Πολάκη και κράτησε το ΕΛΑΣ – Θα κριθεί αν το νέο κόμμα θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο ΑΦΜ

«Σέβομαι την κυρία Καρυστιανού ως πρόσωπο, αλλά τώρα που μπήκε στην πολιτική αρένα, θα κριθεί για τις θέσεις της»
Για το νέο κόμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας, το ΕΛΑΣ ρωτήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέδριο για την υγεία. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σχολίασε αρχικά σκωπτικά λέγοντας: «Τι να πω για το  όνομα: το ΕΑΜ το άφησε μάλλον στον κ. Πολάκη και κράτησε μόνο το ΕΛΑΣ. Μια γενική πολιτική παρατήρηση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας κατακερματισμένος χώρος στην αντιπολίτευση. Κόμματα δημιουργούνται υπάρχουν διασπάσεις και αναταραχή μεγάλη υπάρχει στην αριστερά που ξεπέρασε και τις προσδοκίες και του υπουργού Υγείας», τόνισε δείχνοντας τον Άδωνι Γεωργιάδη. 

Και πρόσθεσε: «Υπάρχει ένας κοινός τόπος σε όλη την αντιπολίτευση: να φύγει η κυβέρνηση και ο Μητσοτάκης από υπουργός αυτό όμως δεν είναι πολιτική πρόταση. Εμείς έχουμε σχέδιο και το ξεδιπλώνουμε για την επόμενη ημέρα και αυτή η σύγκριση θα αποτυπωθεί στο εκλογικό αποτέλεσμα του 2027 γιατι οι πολίτες θελουν προοπτική και αυτή τη δίνει μόνο η κυβέρνηση και τη ΝΔ».

Ερωτηθείς αν του έλειψε ο κ. Τσίπρας απάντησε: «Σέβομαι όλους τους πολιτικούς αντιπάλους μου. Ο κ. Τσίπρας υπήρξε πρωθυπουργός και κρίθηκε ως  πρωθυπουργός και κρίθηκε και ως αρχηγός της Αντιπολίτευσης και θα κριθεί αν το νέο κόμμα θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο ΑΦΜ. Μου φάνηκε πάντως από αυτά που άκουσα μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν παρά μια συζήτηση για το τι πρέπει να κάνουμε για το μέλλον στην πατρίδα μας».

Για την Μαρία Καρυστιανού είπε μεταξύ άλλων: «Όλοι θα κριθούν στην κάλπη, η κυρία Καρυστιανού συναισθηματικά αναδείχθηκε μέσα από μία τραγωδία, επέλεξε να κάνει κόμμα. Έχω πάντα μία φυσική επιφυλακτικότητα απέναντι σε αυτούς που λένε ότι όλοι είναι διεφθαρμένοι ή θα έπρεπε να είναι φυλακή και μόνο εμείς μπορούμε να σώσουμε τη χώρα. Η χώρα έχει πειραματιστεί με αυτόκλητους σωτήρες, δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Σέβομαι την κυρία Καρυστιανού ως πρόσωπο, αλλά τώρα που μπήκε στην πολιτική αρένα, θα κριθεί για τις θέσεις της».

