Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης»

Στην αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης θα προχωρήσει η Ελλάδα όπως είπε χαρακτηριστικά στη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο της αναγνώρισης του κράτους της Παλαιστίνης σημειώνοντας ότι αυτό θα γίνει σε χρονική συγκυρία που θα κρίνει η κυβέρνηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ερώτηση: Η κυβέρνηση δέχεται σφοδρή κριτική για την απόλυτη σύμπλευση με το Ισραήλ σε μια περίοδο που δέχεται κριτική. Σας κατηγορούν για επιλεκτική επίκληση του διεθνούς δικαίου στην περίπτωση του Ισραήλ. Επίκειται η αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η κατηγορία αδικεί τη θέση της ελληνικής κυβέρνησης. Έχουμε στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ, αλλά αυτό δεν μας εμπόδισε να ασκήσουμε κριτική για τον τρόπο που διεξάγει την επιχείρηση στη Γάζα, για τον ανθρώπινο πόνο που έχει προκαλέσει και να μην επιμένουμε συνέχεια στο Συμβούλιο Ασφαλείας για την ανάγκη κατάπαυσης του πυρός ώστε να καταλήξουμε στη μόνη λύση, μια λύση δύο κρατών. Αυτή είναι η θέση της κυβέρνησης και έχει μεταφερθεί στην κυβέρνηση του Ισραήλ. Θα συνεχίσουμε να ασκούμε σκληρή κριτική στο Ισραήλ. Θα πρέπει να σταματήσει η αδιανόητη ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα.

Η ελληνική κυβέρνηση θα αναγνωρίσει το κράτος στην Παλαιστίνη στη χρονική συγκυρία που θα κρίνουμε για να δώσουμε παραπάνω ώθηση στον τελικό σκοπό που δεν είναι άλλος από μια λύση δυο κρατών.