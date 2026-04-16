Μητσοτάκης: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ήταν η μόνη που δεν ευχήθηκε στον Μυλωνάκη και η μόνη που υιοθέτησε τα fake news για την κόρη μου

«Η μόνη πολιτικός αρχηγός που υιοθέτησε αυτή την αθλιότητα ήσασταν εσείς προσωπικά»
Συζήτηση προ Ημερησίας Διατάξεως, με πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ, Νίκου Ανδρουλάκη, σε επίπεδο Προέδρων Κοινοβουλευτικών Ομάδων, "για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου, των Θεσμών και της λειτουργίας του Κοινοβουλίου στην Ελλάδα", Πέμπτη 16 Απριλίου 2026. (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Συζήτηση προ Ημερησίας Διατάξεως, με πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ, Νίκου Ανδρουλάκη, σε επίπεδο Προέδρων Κοινοβουλευτικών Ομάδων, "για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου, των Θεσμών και της λειτουργίας του Κοινοβουλίου στην Ελλάδα", Πέμπτη 16 Απριλίου 2026. (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Αρκετές ήταν οι φορές που ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή ανάμεσα στους πολιτικούς αρχηγούς ενώ πολλοί ήταν εκείνοι που παρατήρησαν ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου ήταν η μόνη από τους επικεφαλής των κομμάτων που δεν ευχήθηκε περαστικά στον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργο Μυλωνάκη ο οποίος νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό στη ΜΕΘ με ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο. Αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε την δευτερολογία του ως εξής: «Βρήκα ενδιαφέρον ότι η κα Κωνσταντοπούλου βρήκε χρόνο να ασχοληθεί με την εικόνα των Προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, αλλά μία κουβέντα για την περιπέτεια του κ. Μυλωνάκη δεν είχε να πει, ούτε καν τα τυπικά, ούτε καν τα προσχήματα να τηρηθούν. Αλλά, ξέρετε, εδώ τίποτα πια δεν μας αιφνιδιάζει».

Όμως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιφύλασσε και κάτι άλλο για την κα Ζωή Κωνσταντοπούλου η οποία νωρίτερα είχε μιλήσει για άθλια τοξικότητα.

Είπε ο πρωθυπουργός: «Και μία τελευταία αναφορά, επειδή αισθάνομαι μία ανάγκη, κα Κωνσταντοπούλου, να το πω, γιατί μιλήσατε για «άθλια τοξικότητα». Δεν ξεχνώ, κα Κωνσταντοπούλου, ότι όταν με άθλιο τρόπο κάποιοι διακίνησαν ένα σενάριο για την κόρη μου η οποία γύρισε από το Ντουμπάι, ότι δήθεν «γύρισε με ιδιωτικό τζετ», η μόνη πολιτικός αρχηγός που υιοθέτησε αυτή την αθλιότητα ήσασταν εσείς προσωπικά. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα περισσότερο, νομίζω ότι είστε πια γνωστή για το ήθος σας, για το ύφος σας και για τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεστε».

Πολιτική
