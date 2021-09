Τριγμούς στις σχέσεις του με Ελλάδα και Κύπρο προκαλεί ο… «εναγκαλισμός» του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Ερσίν Τατάρ στη Νέα Υόρκη. Μητσοτάκης και Αναστασιάδης ακύρωσαν τα ραντεβού τους μαζί του.

Η παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αμερικής, Ελπιδοφόρου, στα εγκαίνια του «τουρκικού κέντρου» στη Νέα Υόρκη, δίπλα στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον κατοχικό ηγέτη Ερσίν Τατάρ προκάλεσε αντιδράσεις, όχι μόνο στην ομογένεια. Ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Αναστασιάδης αποφάσισαν να μην τον συναντήσουν, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Αφορμή για την απόφαση του Έλληνα πρωθυπουργού και του Κύπριου προέδρου να ακυρώσουν τις συναντήσεις τους με τον Ελπιδοφόρο ήταν, όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 Θανάσης Τσίτσας, η παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αμερικής στα εγκαίνια του «Τουρκικού Κέντρου», ενός ουρανοξύστη στο Μανχάταν, απέναντι από τον ΟΗΕ, τα οποία έκανε πριν από μερικές μέρες ο Ρετζέτ Ταγίπ Ερντογάν και παρέστη ο κατοχικός ηγέτης Ερσίν Τατάρ.

Ο Νίκος Αναστασιάδης επρόκειτο να συναντήσει τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής σήμερα (22.09.2021) στις 11:00, στην έδρα της Αρχιεπισκοπής Αμερικής. Ωστόσο, επικαλέστηκε το «βεβαρημένο του πρόγραμμα» για να αποφύγει το ραντεβού, καθώς η Λευκωσία εμφανίζεται ιδιαίτερα ενοχλημένη από την παρουσία του κ. Ελπιδοφόρου στην εκδήλωση αλλά και τη φωτογραφία του δίπλα (σχεδόν) στον κατοχικό ηγέτη, Ερσίν Τατάρ.

Η απόφαση Αναστασιάδη έρχεται μετά και τις αντιδράσεις κυπριακών ομογενειακών οργανώσεων, που τις επόμενες ώρες προσανατολίζονται να βγάλουν ακόμη και καταδικαστικές ανακοινώσεις για την παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αμερικής στα εγκαίνια του «Τουρκικού Κέντρου».

Την απόφαση του Κύπριου προέδρου, σύμφωνα πάντα με τον ΑΝΤ1, ακολούθησε και ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, που φτάνει στη Νέα Υόρκη το απόγευμα.

Η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο ήταν προγραμματισμένη για την Παρασκευή (24.09.2021). Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, η Αθήνα δεν επιβεβαιώνει αλλά ούτε και διαψεύδει την ακύρωση της συνάντησης του πρωθυπουργού με τον κ. Ελπιδοφόρο. Στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη παρέπεμψε στις ανακοινώσεις για το επίσημο πρόγραμμα του πρωθυπουργού.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο κ. Ελπιδοφόρος είχε ενημερωθεί σχετικά από το υπουργείο Εξωτερικών για τους κινδύνους που εγκυμονούσε η παρουσία του εκεί και του είχαν εισηγηθεί να αποφύγει να παραστεί στα εγκαίνια.

Ωστόσο εκείνος αποφάσισε να παραστεί και μάλιστα την ημέρα των εγκαινίων συνεχάρη, με μήνυμα στο Twitter, τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. «Έδωσα συγχαρητήρια στον πρόεδρο Ερντογάν στα εγκαίνια του Τουρκικού Κέντρου, μαζί με τον γγ του ΟΗΕ, Γκουτέρες. Πάντα επιμένω στη σημασία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στην επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και στη στήριξη των δικαιωμάτων και θρησκευτικών μειονοτήτων στην Τουρκία», έγραψε ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος.

I congratulated Pres. Erdogan on the opening of the Turkevi Center, together with UN SG Guterres. As always I insist on the importance of the Ecumenical Patriarchate, the re-opening of the Halki Theological School, and supporting the rights of religious minorities of Turkey.