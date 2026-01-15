Πολιτική

Μητσοτάκης και Τασούλας στη φρεγάτα Belharra «Κίμων» – Δείτε φωτογραφίες

Είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με μέλη του πληρώματος και να ενημερωθούν επιτόπου για τις επιχειρησιακές δυνατότητες του νέου υπερσύγχρονου πλοίου
Κωνσταντίνος Τασούλας και Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη φρεγάτα Belharra «Κίμων» (POOL/ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Στο κατάστρωμα της πρώτης ελληνικής φρεγάτας Belharra «Κίμων» βρέθηκαν το πρωί της Πέμπτης (15.01.2026) ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της εν πλω τελετής υποδοχής του νέου πλοίου του Στόλου.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μετέβησαν με ελικόπτερο στη φρεγάτα «Κίμων», η οποία πλέει σε δοκιμαστική πλόη στο Αιγαίο, και είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με μέλη του πληρώματος και να ενημερωθούν επιτόπου για τις επιχειρησιακές δυνατότητες του νέου υπερσύγχρονου πλοίου.

 

Στη συνέχεια, οι Κωνσταντίνος Τασούλας και Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολούθησαν τη διέλευση της πρώτης ελληνικής φρεγάτας Belharra ανάμεσα στα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού που είχαν παραταχθεί για την υποδοχή τους. Πέραν των πλοίων, στην τελετή υποδοχής μετείχαν και από αέρος τρία ελικόπτερα Aegean Hawk του Πολεμικού Ναυτικού. Στην εν πλω υποδοχή έλαβαν μέρος, μεταξύ άλλων, το θωρηκτό «Αβέρωφ» και η τριήρης «Ολυμπιάς».

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, στην πρώτη ελληνική, υπερσύγχρονη φρεγάτα Belharra «Κίμων» (POOL/ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
Υποδοχή της πρώτης ελληνικής, υπερσύγχρονης φρεγάτας Belharra "Κίμων", Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026. (POOL
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη φρεγάτα Belharra «Κίμων» (POOL/ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
Οι Κωνσταντίνος Τασούλας και Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την τελετή υποδοχής της πρώτης ελληνικής, υπερσύγχρονης φρεγάτας Belharra «Κίμων» (POOL/ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

fregatakimon tasoulasmitsotakis

Υποδοχή της πρώτης ελληνικής, υπερσύγχρονης φρεγάτας Belharra "Κίμων", Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026. (POOL
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην υπερσύγχρονη φρεγάτα Belharra «Κίμων» (POOL/ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
Υποδοχή της πρώτης ελληνικής, υπερσύγχρονης φρεγάτας Belharra "Κίμων", Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026. (POOL
Υποδοχή της πρώτης ελληνικής, υπερσύγχρονης φρεγάτας Belharra «Κίμων» (POOL/ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
Κυριάκος Μητσοτάκης και Κωνσταντίνος Τασούλας
Υποδοχή της πρώτης ελληνικής, υπερσύγχρονης φρεγάτας Belharra «Κίμων» (POOL/ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Η ένταξη της φρεγάτας «Κίμων» στον ελληνικό στόλο σηματοδοτεί την έναρξη της νέας εποχής για το Πολεμικό Ναυτικό, στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030» για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι Belharra αποτελούν την αιχμή της νέας ναυτικής ισχύος της Ελλάδας, ενισχύοντας την αποτρεπτική της ικανότητα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
240
164
118
115
89
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Το παρασκήνιο της μη διαγραφής του Αντώνη Σαουλίδη από το ΠΑΣΟΚ - Ποιος είναι ο πρώην υποψήφιος βουλευτής Θεσσαλονίκης
Η πορεία του Αντώνη Σαουλίδη στο ΠΑΣΟΚ, η προσκόλληση στον Χάρη Δούκα και η απόφαση Ανδρουλάκη να μην τον συμπεριλάβει σε καμία από τις πολυπληθείς Γραμματείες της ΚΟΕΣ του κόμματος
Ο Αντώνης Σαουλίδης (αριστερά) σε συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ
Το στοίχημα της συνάντησης Μητσοτάκη με τους «σκληρούς» των μπλόκων: Το παρασκήνιο, οι αμοιβαίες υποχωρήσεις και οι όροι
Μετά από αμοιβαίες υποχωρήσεις, η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με του αγρότες αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή, που είναι και το επικρατέστερο σενάριο, χωρίς να αποκλείεται όμως και η Δευτέρα
Πανελλαδική σύσκεψη αγροτών 11
Σκληρή απάντηση ΥΠΑΑΤ σε Λιακούλη για την ευλογιά: Τα ίδια λέει και η Λατινοπούλου
«Ή δεν έχει διαβάσει τις απαντήσεις ή επιλέγει να τις αγνοεί» αναφέρει το υπουργείο, κάνοντας λόγο για επαναλαμβανόμενη παραπληροφόρηση σε ζήτημα με σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες
Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη
Newsit logo
Newsit logo