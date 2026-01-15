Μητσοτάκης και Τασούλας στη φρεγάτα Belharra «Κίμων» – Δείτε φωτογραφίες

Στο κατάστρωμα της πρώτης ελληνικής φρεγάτας Belharra «Κίμων» βρέθηκαν το πρωί της Πέμπτης (15.01.2026) ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της εν πλω τελετής υποδοχής του νέου πλοίου του Στόλου.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μετέβησαν με ελικόπτερο στη φρεγάτα «Κίμων», η οποία πλέει σε δοκιμαστική πλόη στο Αιγαίο, και είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με μέλη του πληρώματος και να ενημερωθούν επιτόπου για τις επιχειρησιακές δυνατότητες του νέου υπερσύγχρονου πλοίου.

Στη συνέχεια, οι Κωνσταντίνος Τασούλας και Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολούθησαν τη διέλευση της πρώτης ελληνικής φρεγάτας Belharra ανάμεσα στα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού που είχαν παραταχθεί για την υποδοχή τους. Πέραν των πλοίων, στην τελετή υποδοχής μετείχαν και από αέρος τρία ελικόπτερα Aegean Hawk του Πολεμικού Ναυτικού. Στην εν πλω υποδοχή έλαβαν μέρος, μεταξύ άλλων, το θωρηκτό «Αβέρωφ» και η τριήρης «Ολυμπιάς».

Η ένταξη της φρεγάτας «Κίμων» στον ελληνικό στόλο σηματοδοτεί την έναρξη της νέας εποχής για το Πολεμικό Ναυτικό, στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030» για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι Belharra αποτελούν την αιχμή της νέας ναυτικής ισχύος της Ελλάδας, ενισχύοντας την αποτρεπτική της ικανότητα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.