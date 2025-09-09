Μητσοτάκης: Μειώνουμε φόρους και αυξάνουμε μισθούς – Το πλεόνασμα κάθε χρόνο θα επιστρέφεται στους πολίτες 

Τα όσα ανακοινώθηκαν στην ΔΕΘ κυριάρχησαν στις δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε: «Όπως γνωρίζετε επίσημα ο πολιτικός χρόνος ξεκινάει με τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Είχα την ευκαιρία τόσο στην ομιλία όσο και στην συνέντευξη να περιγράψω το πλαίσιο των πολύ τολμηρών παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην στήριξη της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στο μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας. Η επιλογή της κυβέρνησης ήταν να διοχετεύσουμε τον δημοσιονομικό χώρο που δημιουργήθηκε από το πλεόνασμα της ανάπτυξης και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής με έναν πιο στοχευμένο τρόπο και να προβούμε σε μία πολύ τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση με έναν σκοπό: μειώνουμε φόρους, αυξάνουμε καθαρούς μισθούς, δίνοντας έμφαση στις οικογένειες με παιδιά, όσο περισσότερα παιδιά έχει μια οικογένεια τόσο μεγαλύτερη η ελάφρυνση και ο καθαρός μισθός του νοικοκυριού. Κάνουμε στοχευμένη παρέμβαση στην εργασία. Είναι σημαντικο ότι όποιος είναι κάτω των 25 και εργάζεται δεν θα πληρώνει φόρο. Στους νέους από 25 έως 30 ετών πέφτει ο φορολογικός συντελεστής στο 9%. Βέβαια θέλω να σταθώ ιδιαίτερα σε μία πρωτοβουλία που αφορά την στήριξη της ελληνικής περιφέρειας και την απόφασή μας να καταργηθεί εντός διετίας ο ΕΝΦΙΑ σε όλα τα ελληνικά χωριά. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε και να ενθαρρύνουμε συμπολίτες μας να αφήσουν τα αστικά κέντρα και να εγκατασταθούν στην περιφέρεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πολύ σημαντική είναι και η παρέμβασή μας η οποία αφορά την μείωση του ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά. Θέλω να θυμίσω ότι βάσει της σχετικής οδηγίας αφορά μόνο τα νησιά και είναι η ελάχιστη ανταπόδοση στους συμπολίτες μας.

Εν κατακλείδι είμαστε στην ευχάριστη κατάσταση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες να μειώνουμε φόρους και να αυξάνουμε δαπάνες. Είναι το επιστέγασμα μία συνετής οικονομικής πολιτικής. Η προσδοκία μας είναι κάθε χρόνο να μπορούμε αυτό το αναπτυξιακό πλεόνασμα πάντα με βάση τους δημοσιονομικούς κανόνες να το επιστρέφουμε πάντα στην κοινωνία με τρόπο δίκαιο. Οι συμπολίτες μας θα δουν τις αυξήσεις από τον Ιανουάριο. Του 2026 με την πρώτη τους μισθοδοσία.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε έχουμε ήδη ανακοινώσει 1,5 δις μέτρα στήριξης της κοινωνίας από τον περασμένο Μάιο. Το Νοέμβριο οι χαμηλοσυνταξιούχοι θα δουν μόνιμη στήριξη 250 ευρώ αλλά και όλοι οι ενοικιαστές θα δουν να τους επιστρέφεται ένα ολόκληρο ενοίκιο ως μέτρο στήριξης απέναντι στην στεγαστική κρίση».