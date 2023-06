Στην ανάγκη πραγματοποίησης, το συντομότερο δυνατόν, μίας τριμερούς συνάντησης Ισραήλ – Ελλάδας – Κύπρου συμφώνησαν στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν νωρίτερα οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Μπενιαμίν Νετανιάχου. Οι δύο πρωθυπουργοί τόνισαν ότι θα ασχοληθούν και με το ενεργειακό ζήτημα.

Ως γνωστόν, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου τηλεφώνησε στον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη για να τον συγχαρεί για την εκλογική του νίκη. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, οι δύο ηγέτες επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους για την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων, ενώ συμφώνησαν να συναντηθούν σύντομα.

Σε αναρτήσεις στον επίσημο λογαριασμό του Ισραηλινού πρωθυπουργού στο Twitter επισημαίνεται πως ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συνεχάρη τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη «σαρωτική εκλογική του νίκη».

Επιπλέον, υπογραμμίζεται πως οι δύο ηγέτες δήλωσαν ότι θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν τριμερής συνάντηση Ισραήλ – Ελλάδας – Κύπρου και τόνισαν ότι αυτή θα ασχοληθεί και με τα ενεργειακά, μεταξύ άλλων θεμάτων.

Επίσης, αναφέρεται πως οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συνεχίσουν τη σύσφιξη της διμερούς συνεργασίας σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης.

The two leaders also agreed to continue tightening bilateral cooperation in various areas including technology and artificial intelligence.

Αμέσως μετά ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θέλησε να κάνει και άλλη ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter αυτή τη φορά, αναφέροντας ότι «πρέπει να συγκληθεί σύντομα μία τριμερής Ισραήλ – Ελλάδας – Κύπρου με έμφαση και στα ενεργειακά ζητήματα, μεταξύ άλλων θεμάτων».

The two leaders said that a trilateral, Israel-Greece-Cyprus meeting should be held as soon as possible and emphasized that it would deal with the energy issue, among other topics,