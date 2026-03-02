Πολιτική

Μητσοτάκης προς τους επικεφαλής των πρεσβειών σε Ιράν και Μέση Ανατολή: Προτεραιότητα η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, μεταξύ άλλων, εξετάστηκαν τα σχέδια επαναπατρισμού
Με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να είναι ραγδαίες, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συγκάλεσε τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026 τηλεδιάσκεψη με τους επικεφαλής των πρεσβειών και προξενείων της Ελλάδας στην Κύπρο, το Ιράν και την ευρύτερη περιοχή, ώστε να έχει άμεση εικόνα από το πεδίο.

Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα, η τηλεδιάσκεψη ολοκληρώθηκε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να ενημερώνεται για την «εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση» που επικρατεί και να υπογραμμίζει ότι πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η ασφάλεια και η στήριξη των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. 

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης εξετάστηκαν τα σχέδια επαναπατρισμού που έχουν εκπονηθεί και τα οποία προβλέπεται να ενεργοποιηθούν όταν αποκατασταθεί η εναέρια κυκλοφορία και το επιτρέψουν οι συνθήκες επί του εδάφους.

