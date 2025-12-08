Μητσοτάκης σε αγρότες: Διάλογος αλλά με ανοικτούς δρόμους – Υπάρχει κίνδυνος να στραφούν κομμάτια της κοινωνίας απέναντί τους

Νέο μήνυμα στους αγρότες έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία ο πρωθυπουργός ρωτήθηκε για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και επανέλαβε ότι η πόρτα του διαλόγου είναι ανοικτή αλλά καλό θα ήταν ο διάλογος να γίνει με ανοικτούς δρόμους καθώς υπάρχει κίνδυνος να στραφούν κομμάτια της κοινωνίας απέναντί τους.

«Η υγεία του πρωτογενούς τομέα μας απασχολεί όλους», είπε ο πρωθυπουργός και τόνισε ακόμα: «Η μεγάλη αλλαγή που γίνεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι επώδυνη και με πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση και καθυστερημένη αν θέλετε αποτελεί προϋπόθεση είναι η πιο σημαντική μεταρρύθμιση για τον πρωτογενή τομέα της επόμενης ημέρας. Δεν γίνεται να μην πληρώνονται οι έντιμοι αυτά που δικαιούνται σε ένα σύστημα που είχε στηθεί με κανόνες άλλης εποχής. Έχουμε καθυστερήσεις αλλά θα γίνουν σημαντικές πληρωμές έως τα τέλη Δεκεμβρίου».

Και πρόσθεσε: «Θα ξαναπώ ότι όλοι πρέπει να αναλογιστούν ότι οι πιο ακραίες κινητοποιήσεις μπορεί να στρέψουν κομμάτια της κοινωνίας απέναντι στους αγρότες που μπορεί να έχουν δικαιολογημένα αιτήματα. Η πόρτα και η δική μου και του αντιπροέδρου είναι ανοικτή και ο διάλογος καλύτερο θα ήταν να γίνει με ανοικτούς δρόμους. Να υπάρχει σοβαρή εκπροσώπηση των αγροτών να ξέρουμε για τι συνομιλούμε. Να έρθουν συντεταγμένα και με συγκεκριμένα αιτήματα. Υπάρχουν πραγματικά προβλήματα με χαμηλές τιμές σε προϊόντα αλλά δεν είναι ελληνικό πρόβλημα».

Και κατέληξε: «Δεν θα κάνουμε το λάθος άλλων εποχών να τάξουμε και αν δώσουμε χρήματα τα οποία η Ευρώπη θα μας τα ζητήσει πίσω με τόκο. Ο διάλογος δεν πρέπει να γίνει εις βάρος της κοινωνίας αλλά με καλή διάθεση. Όταν είχε γίνει την προηγούμενη φορά καταλήξαμε σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις λύσαμε τον ΕΦΚ και κάναμε βήματα για το ρεύμα αλλά σε πνεύμα συνεννόησης και όχι τυφλής διαμαρτυρίας με κίνδυνο να στραφεί απέναντι στους αγρότες η κοινωνία και να χαθεί η ουσία».