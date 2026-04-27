Μητσοτάκης σε αντιπρόεδρο Κομισιόν: «Η Ελλάδα πρωτοπόρος στις ΑΠΕ» – Στο επίκεντρο οι τιμές ενέργειας

Η ανάγκη μιας ρεαλιστικής προσέγγισης στην πράσινη μετάβαση, ώστε η απανθρακοποίηση της οικονομίας να συμβαδίζει με την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και την προστασία της κοινωνικής συνοχής, βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε το πρωί της Δευτέρας (27.04.2026) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με την εκτελεστική αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για την Καθαρή, Δίκαιη και Ανταγωνιστική Μετάβαση, Τερέσα Ριμπέρα, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις πολιτικές της ΕΕ για την πράσινη μετάβαση και στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

«Όταν κοιτάζω τα στοιχεία, πιστεύω ότι η Ελλάδα έχει κάνει εντυπωσιακή δουλειά όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε σύγκριση με το 1990», ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι, μαζί με άλλες χώρες του Νότου, μεταξύ των οποίων και η Ισπανία, η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις επιπτώσεις της ενεργειακής πολιτικής στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. «Ο πραγματικός αντίκτυπος είναι ορατός στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι πολύ χαμηλότερες από αυτές των γειτόνων μας», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα έχει πλέον καταστεί καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ στο παρελθόν ήταν καθαρός εισαγωγέας.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ακόμη ότι η χώρα έχει απομακρυνθεί πλήρως από τον λιγνίτη, κάτι που, όπως είπε, δεν ισχύει για πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ συνεχίζει να χρησιμοποιεί φυσικό αέριο για το βασικό φορτίο ενέργειας. «Έχουμε κάθε λόγο να συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο. Είναι καλό για το περιβάλλον, είναι καλό για την κλιματική αλλαγή, αλλά έχει νόημα και από οικονομική άποψη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπάρχει γενική αίσθηση πως η μείωση των εκπομπών πρέπει να εξετάζεται σε συνάρτηση με τη στήριξη της βιομηχανίας και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. «Χρειάζεται να δούμε τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στο πλαίσιο στήριξης της βιομηχανίας μας και διατήρησης της κοινωνικής συνοχής», σημείωσε.

Από την πλευρά της, η Τερέσα Ριμπέρα επικρότησε τις αναφορές του πρωθυπουργού, τονίζοντας ότι η πράσινη μετάβαση δεν αφορά πλέον μόνο την κλιματική πολιτική, αλλά και την οικονομική απόδοση, την ενεργειακή ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας.

«Σήμερα συνειδητοποιούμε ότι δεν μιλάμε μόνο για κλιματικούς λόγους, αλλά και για την οικονομική απόδοση, την οικονομική ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας μας στο μέλλον», ανέφερε η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Κομισιόν.

Η Τερέσα Ριμπέρα σημείωσε ακόμη ότι η Ελλάδα έχει επιτελέσει «πολύ εντυπωσιακό έργο» τα τελευταία 20 χρόνια, μέσα από έναν βαθύ μετασχηματισμό του ενεργειακού της συστήματος. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη η Ευρώπη να διατηρήσει τον ρόλο της ως σημείο αναφοράς, σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου, όπως είπε, η συνεργασία δεν θεωρείται πάντοτε αυτονόητη και συχνά επικρατεί μια πιο «συναλλακτική» αντίληψη.