Μητσοτάκης σε Νετανιάχου: Απρόκλητη η επίθεση στην Κύπρο, να αποφευχθεί χερσαία επιχείρηση στον Λίβανο

Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τις εξελίξεις στον Λίβανο, αναγνώρισε το δικαίωμα αυτοάμυνας του Ισραήλ, αλλά προειδοποίησε για τον κίνδυνο ανοίγματος νέου μετώπου
Μητσοτάκης και Νετανιάχου
Στιγμιότυπο από τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ισραηλινό ομόλογό του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τον Δεκέμβριο του 2025 (Φωτογραφία αρχείου ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ / EUROKINISSI)

Σε διαδοχικές τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε το μεσημέρι της Τρίτης (03.02.2026), ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπεντζαμίν Νετανιάχου, στο φόντο της αυξανόμενης έντασης στη Μέση Ανατολή. Ο κ. Μητσοτάκης στις επαφές του με τους ηγέτες της περιοχές έθεσε την απρόκλητη επίθεση εναντίον της Κύπρου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση. 

Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις στον Λίβανο και, στην επικοινωνία του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, αναγνώρισε το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα. Την ίδια στιγμή, υπογράμμισε την ανάγκη να μην ανοίξει νέο μέτωπο μέσω εκτεταμένων χερσαίων επιχειρήσεων στον Νότιο Λίβανο.

Στην συνομιλία του με τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου συζητήθηκε, ακόμη, η απρόκλητη επίθεση εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας και η αμυντική στήριξη που παρέχει η Ελλάδα, με τον πρωθυπουργό να επισημαίνει ότι η σταθερότητα στη Μέση Ανατολή προϋποθέτει αυτοσυγκράτηση και αποτροπή νέων εστιών ανάφλεξης.

