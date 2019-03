Μητσοτάκης σε Βέμπερ: Όχι, δεν κόβω τη γραβάτα μου

Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας στην πρόσκληση-πρόκληση του Υποψήφιου Προέδρου για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, κ. Μάνφρεντ Βέμπερ για τις διακρίσεις που συνεχίζουν να υφίστανται εις βάρος των γυναικών, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Αγαπητέ Μάνφρεντ,

Όσο κι αν σου φαίνεται αστείο, οι γραβάτες στην Ελλάδα έχουν πλέον πολιτικό συμβολισμό και έτσι θα μου επιτρέψεις να μην την κόψω. Θα τις χρειαστούμε όλες για την επόμενη μέρα.

Στηρίζω, όμως, την πρωτοβουλία σου και ζητώ κι εγώ την υποστήριξή σου στους δικούς μας εθνικούς στόχους. Η μισθολογική διαφορά των δύο φύλων στην Ελλάδα είναι στο 12,5%, δηλαδή 4 μονάδες μικρότερη από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όμως 7 στις 10 Ελληνίδες ζητούν στήριξη για να ανταποκριθούν ταυτοχρόνως στις επαγγελματικές και οικογενειακές τους υποχρεώσεις. Με άλλα λόγια, θέλουμε περισσότερες γυναίκες να συμμετέχουν στην αγορά εργασίας. Το ξέρω ότι δεν είναι εύκολο, γι’ αυτό όμως θα στηρίξουμε με συγκεκριμένα μέτρα τις Ελληνίδες.

· Κανένα παιδί δεν θα μένει εκτός βρεφονηπιακού σταθμού.

· Διευρύνουμε τον θεσμό των ολοήμερων σχολείων.

· Καθιερώνουμε τη βοήθεια στις εργαζόμενες μητέρες σε κάθε γειτονιά από πιστοποιημένους βρεφονηπιοκόμους.

· Θεσμοθετούμε ειδικά μέτρα για τις μονογονεϊκές οικογένειες και την ενδοοικογενειακή βία.

· Και τέλος, αυξάνουμε δραστικά τον αριθμό των γυναικών στα ψηφοδέλτιά μας, καθώς η Ελλάδα έχει το θλιβερό προνόμιο να έχει το χαμηλότερο ποσοστό συμμετοχής γυναικών στην πολιτική.

Με τις δράσεις αυτές στηρίζουμε ουσιαστικά τις Ελληνίδες και κάνουμε ένα σημαντικό βήμα για μια κοινωνία πραγματικής ισότητας και πραγματικής αλληλεγγύης».

Η δήλωση Μητσοτάκη έρχεται ως απάντηση σε ανάρτηση του Μάνφρεντ Βέμπερ την 8η Μαρτίου, στην οποία ο υποψήφιος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για την Προεδρία της Κομισιόν έκοβε με ψαλίδι τη γραβάτα του, καλώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κάνει το ίδιο, θέλοντας έτσι να αναδείξει τις μισθολογικές διαφορές που υπάρχουν στην Ε.Ε. μεταξύ ανδρών-γυναικών.

The #GenderPayGap in Europe is at 16,5%. This is not acceptable for us! Join the #gendergapchallenge today on #InternationalWomensDay and show your support. I hereby challenge my friend @kmitsotakis to join me! #BetterEurope pic.twitter.com/VHPdGSeT80

— Manfred Weber (@ManfredWeber) March 8, 2019