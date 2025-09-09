Τα όσα ανακοινώθηκαν στην ΔΕΘ κυριάρχησαν στις δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα μπροστά στις κάμερες στην καθιερωμένη συνάντηση που είχαν στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι κάθε χρόνο το πλεόνασμα της ανάπτυξης θα επιστρέφεται στους πολίτες ενώ ο Κωνσταντίνος Τασούλας αφιέρωσε μεγάλο μέρος της τοποθέτησής του στην ανάγκη πολιτικής σταθερότητας για να μην μπει ξανά η χώρα σε περιπέτειες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε: «Όπως γνωρίζετε επίσημα ο πολιτικός χρόνος ξεκινάει με τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Είχα την ευκαιρία τόσο στην ομιλία όσο και στην συνέντευξη να περιγράψω το πλαίσιο των πολύ τολμηρών παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην στήριξη της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στο μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας. Η επιλογή της κυβέρνησης ήταν να διοχετεύσουμε τον δημοσιονομικό χώρο που δημιουργήθηκε από το πλεόνασμα της ανάπτυξης και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής με έναν πιο στοχευμένο τρόπο και να προβούμε σε μία πολύ τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση με έναν σκοπό: μειώνουμε φόρους, αυξάνουμε καθαρούς μισθούς, δίνοντας έμφαση στις οικογένειες με παιδιά, όσο περισσότερα παιδιά έχει μια οικογένεια τόσο μεγαλύτερη η ελάφρυνση και ο καθαρός μισθός του νοικοκυριού. Κάνουμε στοχευμένη παρέμβαση στην εργασία. Είναι σημαντικο ότι όποιος είναι κάτω των 25 και εργάζεται δεν θα πληρώνει φόρο. Στους νέους από 25 έως 30 ετών πέφτει ο φορολογικός συντελεστής στο 9%. Βέβαια θέλω να σταθώ ιδιαίτερα σε μία πρωτοβουλία που αφορά την στήριξη της ελληνικής περιφέρειας και την απόφασή μας να καταργηθεί εντός διετίας ο ΕΝΦΙΑ σε όλα τα ελληνικά χωριά. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε και να ενθαρρύνουμε συμπολίτες μας να αφήσουν τα αστικά κέντρα και να εγκατασταθούν στην περιφέρεια.

Πολύ σημαντική είναι και η παρέμβασή μας η οποία αφορά την μείωση του ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά. Θέλω να θυμίσω ότι βάσει της σχετικής οδηγίας αφορά μόνο τα νησιά και είναι η ελάχιστη ανταπόδοση στους συμπολίτες μας.

Εν κατακλείδι είμαστε στην ευχάριστη κατάσταση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες να μειώνουμε φόρους και να αυξάνουμε δαπάνες. Είναι το επιστέγασμα μία συνετής οικονομικής πολιτικής. Η προσδοκία μας είναι κάθε χρόνο να μπορούμε αυτό το αναπτυξιακό πλεόνασμα πάντα με βάση τους δημοσιονομικούς κανόνες να το επιστρέφουμε πάντα στην κοινωνία με τρόπο δίκαιο. Οι συμπολίτες μας θα δουν τις αυξήσεις από τον Ιανουάριο. Του 2026 με την πρώτη τους μισθοδοσία.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε έχουμε ήδη ανακοινώσει 1,5 δις μέτρα στήριξης της κοινωνίας από τον περασμένο Μάιο. Το Νοέμβριο οι χαμηλοσυνταξιούχοι θα δουν μόνιμη στήριξη 250 ευρώ αλλά και όλοι οι ενοικιαστές θα δουν να τους επιστρέφεται ένα ολόκληρο ενοίκιο ως μέτρο στήριξης απέναντι στην στεγαστική κρίση».

Η ανάγκη πολιτικής σταθερότητας

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε: «Ο υπ αριθμόν 1 αντίπαλος της κοινωνίας είναι η ακρίβεια και τα εργαλεία καταπολέμησης της πρέπει να είναι σταθερά και μόνιμα και να αντέχουν. Και από μια οικονομία που να μπορεί να τα υποστεί. Αν η οικονομία μας δεν μπορούσε να τα αντέξει θα έπρεπε να είμαστε πιο συγκρατημένοι. Επιτρέπει αυτά τα ανοίγματα και με αυτό το ποσό του 1,7 δις αποτελεί απόδειξη της καλής πορείας και της πειθαρχίας της δημοσιονομικής που μπορεί να μην είναι συναρπαστική αλλά δεν επιτρέπει στη χώρα να μπει σε περιπέτειες του παρελθόντος».

Και αναφέρθηκε σε μια επέτειο προκειμένου να περιγράψει πόσο αναγκαίες είναι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις: «Σήμερα είναι μια επέτειος όχι γνωστή και συνδέεται με την λέξη σταθερότητα. Σαν σήμερα είχαμε εκλογές το 1951. Μετά τον εμφύλιο είχαμε μια περίοδο αστάθειας που τελείωσε το 1952. Οι εκλογές δεν έδωσαν σταθερότητα και αυτοδυναμία και η οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας άρχισε μετά τις εκλογές του 1952 που είχαμε αυτοδύναμες κυβερνήσεις και αυτό ξεκίνησε με την υποτίμηση της δραχμής και με άλλα αναπτυξιακά μέτρα με πλεονάσματα και το νοικοκύρεμα της οικονομίας και η Ελλάδα έφυγε από τη μοίρα της Ψωροκώσταινας».

Και πρόσθεσε: «Δεν είναι μόνο η δημοσιονομική σταθερότητα την οποία βλέπω ότι περιποιείστε και φροντίζετε ως κόρην οφθαλμού αλλά και η πολιτική σταθερότητα που έχει σημασία και θα ήθελα να πω ότι δεν είναι μόνο ένα είδος πολιτικού αναγνώσματος ή πολιτικής επιδίωξης η πολιτική σταθερότητα αλλά είναι και μια αξίωση συνταγματικής περιωπής. Στο άρθρο 41 του Συντάγματος και τις αρμοδιότητες του ΠτΔ περιλαμβάνεται και η δυνατότητα να διαλύσει τη Βουλή αν καταψηφιστούν 2 κυβερνήσεις και δεν εξασφαλίζεται πολιτική σταθερότητα».

Και κατέληξε: «Συνεπώς υπάρχουν μέτρα τα οποία μας παραθέσατε και το κυριότερο είναι πως αυτά τα μέτρα προέρχονται από τις δυνατότητές μας. Και όχι από την επιθυμία μας να γίνουμε αρεστοί ή από την επιθυμία μας να μπούμε σε μια περιπέτεια η οποία θα ανακούφιζε πρόσκαιρα κάποιες περισσότερες ανάγκες αλλά θα υπονόμευε ακριβώς αυτή την πορεία. Γιατί μην ξεχνάμε ότι δεν είναι μόνο η αντιμετώπιση των πληγών της χρεοκοπίας και της δεκαετούς οικονομικής κρίσης αλλά και η ανάγκη μέρος του πλεονάσματος να πάει στην εξόφληση του δημοσίου χρέους το οποίο μπορεί να μην έχει σχέση με την καθημερινότητα του πολίτη αλλά έχει σχέση με την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό με τις επενδύσεις και την αξιοπιστία μας».