Πολιτική

Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για αγρότες: Δεν δικαιολογείται από εδώ και πέρα η συνέχιση των μπλόκων

Αγροτικά μπλόκα
Αγροτικά μπλόκα (EUROKINISSI)

Για τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στις κινητοποιήσεις των αγροτών και την παραμονή τους στα μπλόκα μίλησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, επισημαίνοντας ότι η Αστυνομία δεν επενέβη ώστε να δοθεί χώρος για την έκφραση των αιτημάτων, παρά τα σοβαρά προβλήματα που προκλήθηκαν

«Με τους αγρότες δεν επενέβη η Αστυνομία, γιατί ήταν απόλυτα σαφές από την πρώτη στιγμή ότι πρωθυπουργός και κυβέρνηση αποφάσισαν να τους αφήσουν να εκδηλώσουν τα αιτήματά τους. Μάλιστα, με αυτόν τον φοβερά δημοκρατικό τρόπο, επί 40 μέρες δημιουργώντας πολλά προβλήματα στη χώρα» ανέφερε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας το πρωί της Παρασκευής (16.01.2026) στον ΣΚΑΪ για τα μπλόκα. «Κρίθηκε, όμως, ότι δεν πρέπει να ασκηθεί νόμιμη βία παρά μόνο εκεί που είχαν τεθεί κόκκινες γραμμές στις πολύ κρίσιμες υποδομές, όπως τα αεροδρόμια και τα λιμάνια», πρόσθεσε.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη έκανε λόγο για προβλήματα και για μεγάλη ταλαιπωρία του κόσμου στα τελωνεία και στους δρόμους κυρίως τις γιορτές, επισημαίνοντας πως κανείς δεν έχει να προσάψει στην κυβέρνηση απολύτως τίποτα σε σχέση με περιστατικά βίας ή πίεση στους διαδηλωτές/αγρότες.

 

Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για αγρότες: «Δεν είναι μόνο η ταλαιπωρία, είναι και η οικονομική ζημιά»

«Υπάρχει ένα άλλο ζήτημα πιο σοβαρό, πιο πολιτικό και πιο κοινωνικό» – όπως είπε – «που είναι το εξής: όλες οι κοινωνικές ομάδες και όλες οι συνδικαλιστικές ενώσεις αφήνουν πάντα ένα κενό, προκειμένου να υπάρχει μια εκτόνωση κι ένας συμβιβασμός. Όταν υποβάλλεις 20-30 αιτήματα, δεν ικανοποιούνται ποτέ όλα και άρα υπάρχει ένας συμβιβασμός. Αυτό είναι η δημοκρατία και όποιος δεν έχει αντίληψη αυτής της άποψης, τότε ο ίδιος έχει πρόβλημα κατανόησης της ίδιας της δημοκρατίας».

«Συνεπώς, δεν δικαιολογείται από εδώ και πέρα οποιαδήποτε συνέχιση μιας ταλαιπωρίας που έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Δεν είναι μόνο η ταλαιπωρία, είναι και η οικονομική ζημιά στη χώρα», τόνισε αμέσως μετά ο υπουργός, ενώ ερωτηθείς για το αν θα παρέμβει η Αστυνομία σε περίπτωση που συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις, απάντησε ότι θα εφαρμοστεί ο νόμος που προβλέπεται με βάση τις διατάξεις.

Πολιτική
