Πολιτική

Μπακογιάννη: Στεναχωρήθηκα που έμεινα εκτός κυβέρνησης, σαν να ακύρωνε πορεία ετών

«Όταν ήταν μωρό ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήταν πολύ χαριτωμένο. Ήταν ωραίο μωρό. Στην αρχή ζήλεψα τρομερά»
Ντόρα Μπακογιάννη
Ντόρα Μπακογιάννη / (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)
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Η Ντόρα Μπακογιάννη μίλησε για όλους και για όλα στην Τίνα Μιχαηλίδου και στα Parapolitika, ενώ αναφέρθηκε και στις σχέσεις της με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Όταν ήταν μωρό ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήταν πολύ χαριτωμένο. Ήταν ωραίο μωρό. Στην αρχή ζήλεψα τρομερά. Μετά κάποια στιγμή, όταν ήταν στο πάρκο του και με κοίταζε έτσι και έκανε τα χεράκια του, μου πέρασε η ζήλια. Αδερφικά οι σχέσεις μας είναι πολύ καλές, πολιτικά ισορροπημένες», τόνισε χαρακτηριστικά η Ντόρα Μπακογιάννη.

«Είπαμε, δεν έχει κανένα νόημα να λες πράγματα που δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια. Τώρα πια είναι αρκετά εύκολο να τον ξεχωρίζω ως αδελφό και ως Πρωθυπουργό. Στην αρχή δεν ήταν πολύ εύκολο. Αλλά τώρα αρκετά εύκολο.

Στα οικογενειακά, οικογενειακά, αλλά τα πολιτικά, πολιτικά. Και πρέπει να κάνεις αυτό το διαχωρισμό, διότι αλλιώς μπλέκεις.

Για να είμαι ειλικρινής, δεν μου έλειψε υπουργείο. Μου κακοφάνηκε η λογική που ετέθη, γιατί ήταν σαν να ακύρωνε μια πορεία μου πάρα πολλών ετών. Και αυτό με ενόχλησε πάρα πολύ. Στεναχωρήθηκα ένα χρονικό διάστημα, αλλά όπως έχετε καταλάβει με το δικό μου χαρακτήρα, ξαναβρήκα τις ισορροπίες μου.

Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη όπως είμαι σήμερα και έτσι μου πέρασε. Το οποίο μου δίνει και μία ελευθερία, την οποία, την οποία τη θέλω πάρα πολύ εγώ στην πολιτική.

Ο Κυριάκος είναι πιο αυστηρός από ό,τι ήταν ο πατέρας μου. Αλλά ενδεχομένως θα μπορούσε να είναι και πιο πολύ με μερικούς.

Με συμβουλεύεται καμιά φορά. Πότε με ακούει, πότε δεν με ακούει» αποκάλυψε η Ντόρα Μπακογιάννη.

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