Δόμνα Μιχαηλίδου για τις κατασκηνώσεις του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας: «Τι είναι καλοκαίρι για τα παιδιά και λύση για τους γονείς;»

Διαδοχικές συναντήσεις με Δημάρχους που λειτουργούν κατασκηνώσεις του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας πραγματοποίησε η υπουργός, Δόμνα Μιχαηλίδου, με αντικείμενο την αύξηση της χρηματοδότησης, την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, ώστε οι δομές να προσφέρουν ασφαλή και ποιοτική φιλοξενία στα παιδιά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Οι κατασκηνώσεις του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας αποτελούν βασικό εργαλείο οικογενειακής πολιτικής. Το Υπουργείο παραχωρεί στους Δήμους τις εκτάσεις στις οποίες λειτουργούν και χρηματοδοτεί τη λειτουργία και την αναβάθμισή τους, ώστε να δίνουν στις οικογένειες πρακτική απάντηση σε μια πραγματική ανάγκη: Πού θα βρίσκονται τα παιδιά όταν το σχολείο έχει κλείσει και οι γονείς εργάζονται. Η Δόμνα Μιχαηλίδου μάλιστα προχώρησε σε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram για να ανακοινώσει το νέο πρόγραμμα.

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«Τι είναι καλοκαίρι για τα παιδιά, λύση για τους γονείς και βασική παροχή του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας?», γράφει στην λεζάντα της ανάρτησής της η υπουργός. Στο νέο της βίντεο, η υπουργός χρησιμοποιεί έναν διαφορετικό τρόπο για να υπενθυμίσει ότι οι παιδικές κατασκηνώσεις αποτελούν αρμοδιότητα του υπουργείου. Πρόκειται για μια διαφορετική επικοινωνιακή επιλογή, που συνδυάζει παιχνίδι και ενημέρωση, απευθυνόμενη κυρίως στους γονείς

Το υπουργείο χρηματοδοτεί τους Δήμους για τη λειτουργία των κατασκηνώσεων και την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τους, αλλά και για τις αναγκαίες παρεμβάσεις στις εγκαταστάσεις: Συντήρηση, ανακαίνιση και αναβάθμιση.

Η χρηματοδότηση αυξάνεται στοχευμένα, με βάση τις ανάγκες κάθε κατασκήνωσης, την ωριμότητα των προτάσεων, την ποιότητα της λειτουργίας και το έργο που ήδη παράγεται στις τοπικές κοινωνίες.

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Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Domna Michailidou (@domna_michailidou)

Η υπουργός συναντήθηκε με τους Δημάρχους Παγγαίου Φίλιππο Αναστασιάδη, Λίμνης Πλαστήρα Παναγιώτη Νάνο, Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο, Βόλβης Διαμαντή Λιάμα, Λαυρεωτικής Δημήτρη Λουκά και Αριστοτέλη Χαλκιδικής Στέλιο Βαλιάνο.

«Οι κατασκηνώσεις του υπουργείου είναι βασικό εργαλείο οικογενειακής πολιτικής. Απαντούν σε μια πολύ συγκεκριμένη ανάγκη των γονιών: πού θα είναι τα παιδιά το καλοκαίρι, όταν το σχολείο έχει κλείσει, οι γονείς εργάζονται και η οικογένεια χρειάζεται μια ασφαλή, οργανωμένη και ποιοτική λύση φιλοξενίας.

Παραχωρούμε στους Δήμους εκτάσεις του Υπουργείου και χρηματοδοτούμε τόσο τη λειτουργία των κατασκηνώσεων όσο και τη συντήρηση, την ανακαίνιση και την αναβάθμιση των εγκαταστάσεών τους. Η χρηματοδότηση αυξάνεται και κατευθύνεται στοχευμένα εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη, ώριμο σχέδιο και αποδεδειγμένη καλή λειτουργία», υπογράμμισε η Δόμνα Μιχαηλίδου.

Για τις Παιδικές Κατασκηνώσεις Νέας Περάμου του Δήμου Παγγαίου εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση ύψους 720.000 ευρώ, το μεγαλύτερο ποσό που έχει διατεθεί στα χρονικά της λειτουργίας τους. Η χρηματοδότηση αφορά τη λειτουργία, τη συντήρηση, την αναβάθμιση και την ανακαίνιση των εγκαταστάσεων. Ο Δήμαρχος Παγγαίου, Φίλιππος Αναστασιάδης, ευχαρίστησε την υπουργό για την άμεση ανταπόκριση και τη συνεργασία, επισημαίνοντας ότι οι κατασκηνώσεις φιλοξενούν παιδιά, άτομα με αναπηρία και ηλικιωμένους και αποτελούν δομή με ιδιαίτερη αξία για τον Δήμο και την ευρύτερη περιοχή.

Για τις κατασκηνώσεις του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, η ενισχυμένη χρηματοδότηση ύψους 400.000 ευρώ αφορά παρεμβάσεις σε χώρους υγιεινής, βοηθητικούς χώρους και αθλητικές εγκαταστάσεις. Στη σύσκεψη αναδείχθηκε η εξωστρέφεια της λειτουργίας τους, με φιλοξενία παιδιών από την Κύπρο και την Ουκρανία, καθώς και παιδιών από οικογένειες Ρομά. Ο Δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα, Παναγιώτης Νάνος, ευχαρίστησε την υπουργό για την ανταπόκριση στο αίτημα αναβάθμισης, τονίζοντας ότι στόχος είναι οι κατασκηνώσεις της Λίμνης Πλαστήρα να γίνουν σημείο αναφοράς για τη συμπερίληψη, την επαφή με το περιβάλλον και τις καινοτόμες δράσεις για παιδιά και νέους.

Για τις παιδικές κατασκηνώσεις της Αγίας Μαρίνας Ταϋγέτου του Δήμου Καλαμάτας έγινε ιδιαίτερη αναφορά στη λειτουργία τους, η οποία χαρακτηρίστηκε υποδειγματική, ενώ εξασφαλίστηκε επιπλέον χρηματοδότηση μέσω του Υπουργείου για την περαιτέρω αναβάθμισή τους. Ο Δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, σημείωσε ότι η κατασκήνωση είναι συνδεδεμένη εδώ και δεκαετίες με τα καλοκαίρια των παιδιών και των νέων της περιοχής, ενώ φέτος προετοιμάζεται να φιλοξενήσει παιδιά και εφήβους 6 έως 16 ετών, άτομα με αναπηρία και ηλικιωμένους.

Στη συνάντηση για την Κατασκήνωση Σταυρού του Δήμου Βόλβης συζητήθηκαν η αύξηση της φετινής χρηματοδότησης, η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και η συνέχιση ενός κατασκηνωτικού προγράμματος που φιλοξενεί κάθε χρόνο παιδιά από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ηλικιωμένους, καρκινοπαθείς και άτομα με αναπηρία. Ο Δήμαρχος Βόλβης, Διαμαντής Λιάμας, ευχαρίστησε την Υπουργό για την έμπρακτη στήριξη, υπογραμμίζοντας ότι για έναν μη αστικό Δήμο η φροντίδα των παιδιών, των ηλικιωμένων και των μελών της οικογένειας που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη στήριξης αποτελεί βασική προϋπόθεση κοινωνικής συνοχής.

Στη συνάντηση με τον Δήμαρχο Λαυρεωτικής εξετάστηκαν ζητήματα που αφορούν τη συντήρηση, την ασφαλή λειτουργία και την περαιτέρω αξιοποίηση της κατασκήνωσης του Δήμου Λαυρεωτικής στην Κερατέα. Ο Δήμαρχος Δημήτρης Λουκάς ευχαρίστησε την Υπουργό για την έμπρακτη στήριξη προς τον Δήμο, επισημαίνοντας ότι εξασφαλίστηκε επιπλέον χρηματοδότηση για τη λειτουργία της κατασκήνωσης και ότι, με τη στήριξη του Υπουργείου, ο Δήμος συνεχίζει να βελτιώνει υπηρεσίες που στηρίζουν το παιδί, την οικογένεια και την κοινωνική συνοχή.

Στον Δήμο Αριστοτέλη, η κατασκήνωση της Ολυμπιάδας προετοιμάζεται να λειτουργήσει και φέτος, απευθυνόμενη σε άτομα με αναπηρία, με ενισχυμένο προϋπολογισμό για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας της. Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη δήλωσε: «Η κατασκήνωση της Ολυμπιάδας είναι μια πολύ σημαντική υποδομή με ουσιαστική κοινωνική αξία, που απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία. Και φέτος, ο Δήμος Αριστοτέλη προετοιμάζει τη λειτουργία της με όλες του τις δυνάμεις. Η φετινή χρονιά μάς βρίσκει με ενισχυμένο προϋπολογισμό, γεγονός που δείχνει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τη μέριμνα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Υπουργού Δόμνας Μιχαηλίδου για τη στήριξη αυτής της τόσο σημαντικής δομής».