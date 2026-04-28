Νέα έγκληση Πολύζου κατά Κωνσταντοπούλου για συκοφαντική δυσφήμηση

Τρίτη κατά σειρά έγκληση κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου κατέθεσε η δημοσιογράφος Βασιλική Πολύζου, σύμφωνα με ανακοίνωση του δικηγόρου της, Φαήλου Κρανιδιώτη.

Η νέα έγκληση, όπως αναφέρεται, αφορά το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμησης και συνδέεται με πρόσφατες δηλώσεις της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου σε τηλεοπτικούς σταθμούς, οι οποίες, κατά την πλευρά της κ. Πολύζου, περιείχαν «βαρύτατα προσβλητικούς χαρακτηρισμούς» σε βάρος της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εργατική διαφορά και οι καταγγελίες

Η υπόθεση αφορά την καταγγελία της κ. Πολύζου στην Επιθεώρηση Εργασίας. Η δημοσιογράφος υποστηρίζει ότι εργαζόταν για την Πλεύση Ελευθερίας και ότι είχε διοριστεί από την κ. Κωνσταντοπούλου στην ΑΜΚΕ «Δικαιοσύνη Για Όλους», η οποία συνδέεται με το κόμμα. Σύμφωνα με την πλευρά της δημοσιογράφου, εκκρεμεί η πληρωμή τιμολογίων ύψους περίπου 16.000 ευρώ.

Υπάλληλοι της Επιθεώρησης Εργασίας επρόκειτο να επιληφθούν της εργατικής διαφοράς. Ωστόσο, η κ. Κωνσταντοπούλου φέρεται να υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι αποπειράθηκαν να την εκβιάσουν, προχωρώντας σε τηλεφώνημα στην Άμεση Δράση και εκφράζοντας την πρόθεσή της να καταθέσει μήνυση.

Οι εμπλεκόμενοι υπάλληλοι μετέβησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας, όπου έδωσαν καταθέσεις, ενώ ακολούθησε νέα επικοινωνία με τον εισαγγελέα για την αξιολόγηση της υπόθεσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανακοίνωση

«Σήμερα το πρωί μαζί με την εντολέα μου, τη δημοσιογράφο κ. Βασιλική Πολύζου, καταθέσαμε ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών την τρίτη κατά σειρά έγκλησή της κατά της κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, βουλευτή και προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, για την πράξη της συκοφαντικής δυσφήμησης που τελέστηκε σε βάρος της εντολέως μου», αναφέρει ο δικηγόρος Φαήλος Μ. Κρανιδιώτης.

Όπως προσθέτει, η έγκληση αφορά πρόσφατη δήλωση της κ. Κωνσταντοπούλου «σε τηλεοπτικούς σταθμούς», η οποία διανεμήθηκε και γραπτώς στα μέσα ενημέρωσης, για την καταγγελία εργαζόμενης του κόμματος στην Επιθεώρηση Εργασίας.