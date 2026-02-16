Ζωή Κωνσταντοπούλου: Εργαζόμενη καταγγέλλει την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας για απλήρωτους μισθούς και εργασιακό μπούλινγκ

Καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας σε βάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου, υπέβαλε η Άννα Καρακίτσου, εργαζόμενη του κόμματος Πλεύση Ελευθερίας με σύμβαση αορίστου χρόνου από τις 27 Οκτωβρίου 2023, αποδίδοντας στην εργοδότρια –όπως αναφέρει– «ηθική παρενόχληση», «εξευτελιστική συμπεριφορά» στον χώρο εργασίας και μη καταβολή δεδουλευμένων.

Σύμφωνα με όσα περιγράφει στην καταγγελία της, κατά τη διάρκεια της απασχόλησής της φέρεται να υπέστη επανειλημμένα περιστατικά απαξιωτικής και ελεγκτικής συμπεριφοράς από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, με παρατηρήσεις ακόμη και για τον χρόνο παραμονής της… στην τουαλέτα, καθώς και περιορισμούς στις επαφές της με στελέχη άλλων κομμάτων. Σύμφωνα με την εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1, αναφέρει επίσης περιστατικά όπως αφαίρεση κλειδιών του γραφείου, αλλά και απαίτηση να αποχωρήσει σε σύντομο χρονικό περιθώριο, συγκεντρώνοντας τα προσωπικά της αντικείμενα.

Η Άννα Καρακίτσου, κατά τις ίδιες πληροφορίες, καταγράφει ακόμη εξαντλητικά ωράρια, λέγοντας ότι παρέμεινε έως και 30 ώρες σε διάστημα 48 ωρών στα γραφεία, ενώ κάνει λόγο και για πρακτικές «αυστηρού ελέγχου», όπως αίτημα να ανοίξει προσωπική της σακούλα πριν αποχωρήσει. Σε άλλο σημείο της καταγγελίας της, υποστηρίζει ότι η ψυχολογική πίεση την οδήγησε να ζητήσει βοήθεια από ψυχολόγο, ενώ αναφέρει ότι της υπενθυμιζόταν πως η πρόσληψή της έγινε κατόπιν επιθυμίας συγγενικού προσώπου (η ίδια είναι σύζυγος του αδελφού της βουλευτού της Πλεύσης, Τζώρτζιας Κεφαλά).

Πέραν των ζητημάτων συμπεριφοράς, η καταγγέλλουσα υποστηρίζει ότι παραμένει απλήρωτη από τον Μάρτιο του 2025, αναφέροντας ότι καταβλήθηκαν μόνο τα δώρα Πάσχα και Χριστουγέννων, και διεκδικεί μισθούς έως και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου 2026, επίδομα αδείας και τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις.

Η καταγγελία της εργαζόμενης

Με την καταγγελία της ζητεί να λυθεί η σύμβαση με υπαιτιότητα της εργοδότριας και να επιβληθούν οι κυρώσεις που προβλέπει η εργατική νομοθεσία.