Πολιτική

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Εργαζόμενη καταγγέλλει την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας για απλήρωτους μισθούς και εργασιακό μπούλινγκ

Υπάλληλος του κόμματος της κάνει λόγο για ηθική παρενόχληση και εξευτελιστική συμπεριφορά, ενώ υποστηρίζει ότι δεν έχει λάβει δεδουλευμένα από τον Μάρτιο του 2025
Ζωή Κωνσταντοπούλου
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθρίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας σε βάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου, υπέβαλε η Άννα Καρακίτσου, εργαζόμενη του κόμματος Πλεύση Ελευθερίας με σύμβαση αορίστου χρόνου από τις 27 Οκτωβρίου 2023, αποδίδοντας στην εργοδότρια –όπως αναφέρει– «ηθική παρενόχληση», «εξευτελιστική συμπεριφορά» στον χώρο εργασίας και μη καταβολή δεδουλευμένων.

Σύμφωνα με όσα περιγράφει στην καταγγελία της, κατά τη διάρκεια της απασχόλησής της φέρεται να υπέστη επανειλημμένα περιστατικά απαξιωτικής και ελεγκτικής συμπεριφοράς από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, με παρατηρήσεις ακόμη και για τον χρόνο παραμονής της… στην τουαλέτα, καθώς και περιορισμούς στις επαφές της με στελέχη άλλων κομμάτων. Σύμφωνα με την εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1, αναφέρει επίσης περιστατικά όπως αφαίρεση κλειδιών του γραφείου, αλλά και απαίτηση να αποχωρήσει σε σύντομο χρονικό περιθώριο, συγκεντρώνοντας τα προσωπικά της αντικείμενα.

Η Άννα Καρακίτσου, κατά τις ίδιες πληροφορίες, καταγράφει ακόμη εξαντλητικά ωράρια, λέγοντας ότι παρέμεινε έως και 30 ώρες σε διάστημα 48 ωρών στα γραφεία, ενώ κάνει λόγο και για πρακτικές «αυστηρού ελέγχου», όπως αίτημα να ανοίξει προσωπική της σακούλα πριν αποχωρήσει. Σε άλλο σημείο της καταγγελίας της, υποστηρίζει ότι η ψυχολογική πίεση την οδήγησε να ζητήσει βοήθεια από ψυχολόγο, ενώ αναφέρει ότι της υπενθυμιζόταν πως η πρόσληψή της έγινε κατόπιν επιθυμίας συγγενικού προσώπου (η ίδια είναι σύζυγος του αδελφού της βουλευτού της Πλεύσης, Τζώρτζιας Κεφαλά).

Πέραν των ζητημάτων συμπεριφοράς, η καταγγέλλουσα υποστηρίζει ότι παραμένει απλήρωτη από τον Μάρτιο του 2025, αναφέροντας ότι καταβλήθηκαν μόνο τα δώρα Πάσχα και Χριστουγέννων, και διεκδικεί μισθούς έως και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου 2026, επίδομα αδείας και τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις.

Η καταγγελία της εργαζόμενης 

kataggelia ergazomenis konstantopoulou kataggelia ergazomenis konstantopoulou kataggelia ergazomenis konstantopoulou kataggelia ergazomenis konstantopoulou kataggelia ergazomenis konstantopoulou kataggelia ergazomenis konstantopoulou

Με την καταγγελία της ζητεί να λυθεί η σύμβαση με υπαιτιότητα της εργοδότριας και να επιβληθούν οι κυρώσεις που προβλέπει η εργατική νομοθεσία. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
83
75
75
61
57
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Ζαχαράκη για νέο Λύκειο και Εθνικό Απολυτήριο: Προσχηματικές οι ανακοινώσεις ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ περί «μονομερούς» εθνικού διαλόγου
Η υπουργός Παιδείας τονίζει ότι η επιτροπή δεν υποκαθιστά τη Βουλή και αναφέρει ότι η πρόσκληση συμμετοχής προς όλα τα κόμματα παραμένει ανοιχτή
Σοφία Ζαχαράκη
Τροπολογία της Νέας Αριστεράς για όριο δύο θητειών στην ηγεσία της ΤτΕ – Στήριξη από τον ΣΥΡΙΖΑ
Πρόταση για ρητό περιορισμό επαναδιορισμού διοικητή και υποδιοικητών μετά την εξαετία, με στόχο διαφάνεια και λογοδοσία – Ζαχαριάδης: «Η “ισοβιότητα” είναι συντηρητική αντίληψη, 18 χρόνια είναι πάρα πολλά».
Βουλευτές της Νέας Αριστεράς
Αλεξάνδρα Σδούκου: «Σπουδαία και ιστορική» η ενεργειακή συμφωνία, επενδύσεις έως 1 δισ. ευρώ στην έρευνα
Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ μιλά για οικονομική και γεωπολιτική αξία των ερευνών υδρογονανθράκων και δηλώνει θετική συμμετοχή της Ελλάδας ως παρατηρητή στο προτεινόμενο Συμβούλιο Ειρήνης υπό στενό πλαίσιο για τη Γάζα
Αλεξάνδρα Σδούκου
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με τον πρόεδρο των ΗΑΕ, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν
Στο επίκεντρο η περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ελλάδας–Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή – Συμφωνία για συνάντηση το επόμενο διάστημα.
Συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν (Φωτογραφία αρχείου
Φωτογραφίες με τους 200 εκτελεσθέντες της Καισαριανής: Ταυτοποιήθηκαν οι πρώτοι 4
Οι φωτογραφίες προέρχονται από άλμπουμ του Γερμανού υπολοχαγού Χέρμαν Χόιερ, ο οποίος υπηρετούσε στο 1012 Festungs-Bataillon στη Μαλακάσα. Δημοσιοποιήθηκαν μέσω eBay από Βέλγο πωλητή, χωρίς να είναι γνωστός ο φωτογράφος
Θρασύβουλος Καλαφατάκης
16
Μαρία Καρυστιανού: Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας από τον Δημήτρη Νατσιό – «Μετα χαράς θα την δεχόμουν στη Νίκη»
Ο πρόεδρος του κόμματος τη χαρακτηρίζει «αξιόλογη και σοβαρή κυρία», διευκρινίζοντας ότι δεν υπήρξε καμία «βολιδοσκόπηση» πριν ανακοινώσει δικό της κόμμα
Η Μαρία Καρυστιανού
6
Newsit logo
Newsit logo