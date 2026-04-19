Πολιτική

Νέα επίθεση Φιντάν κατά Ελλάδας και Κύπρου: «Με το Ισραήλ συγκρότησαν στρατιωτική συμμαχία κατά μουσουλμανικών χωρών»

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ επικαλέστηκε, μάλιστα, δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού σε κοινές εμφανίσεις με τον Έλληνα πρωθυπουργό και τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας
Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν

Σε νέα ευθεία επίθεση κατά της Αθήνας και της Λευκωσίας προχώρησε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, επαναφέροντας τη ρητορική περί στρατιωτικής σύμπλευσης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ σε βάρος των μουσουλμανικών χωρών της περιοχής.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου την Κυριακή (19.04.2026) στο περιθώριο διπλωματικού φόρουμ στην Αττάλεια, ο Χακάν Φιντάν επιχείρησε να παρουσιάσει τις επαφές της Τουρκίας με τη Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και την Αίγυπτο ως πρωτοβουλίες σταθεροποίησης και όχι ως απόπειρα συγκρότησης μετώπου απέναντι στο Ισραήλ. Στο πλαίσιο αυτό, επιχείρησε να αντιστρέψει την κριτική, στρέφοντας τα βέλη του προς την Ελλάδα και την Κύπρο.

«Δεν είμαστε όπως το Ισραήλ. Εκείνοι δημιούργησαν στρατιωτική συμμαχία με την Ελλάδα και την Κύπρο εναντίον των μουσουλμανικών χωρών», δήλωσε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία επιδιώκει, αντιθέτως, την αποκλιμάκωση των συγκρούσεων και την ενίσχυση της σταθερότητας στην περιοχή.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, συνδέοντας ευθέως τη συνεργασία Ισραήλ – Ελλάδας – Κύπρου με απειλή όχι μόνο για την Τουρκία αλλά και για άλλες χώρες της περιοχής. «Κανένας δεν μας διαβεβαίωσε για κάτι άλλο, κανένας δεν μας είπε ότι δεν είναι εναντίον σας», ανέφερε.

Ο Χακάν Φιντάν επικαλέστηκε, μάλιστα, δηλώσεις του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου σε κοινές εμφανίσεις με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, υποστηρίζοντας ότι εκεί αποτυπώθηκε το «πνεύμα της συμμαχίας». «Οταν συναντήθηκαν οι τρεις ηγέτες, ήταν μαζί ο Ισραηλινός πρωθυπουργός όταν είχε δίπλα του τον πρωθυπουργό της Ελλάδας και τον Ελληνοκύπριο [πρόεδρο], εξήγησε το πνεύμα της συμμαχίας», είπε.

 

Παράλληλα, άφησε να εννοηθεί ότι η τουρκική αντίδραση παραμένει, κατά την άποψή του, συγκρατημένη εξαιτίας των διμερών διαβουλεύσεων με την Αθήνα. «Θεωρώ πως η αντίδρασή μας είναι και λίγη λόγω των διαβουλεύσεων που έχουμε με την Ελλάδα», σημείωσε, για να προσθέσει πως «υπάρχουν οι στρατιωτικοί σχηματισμοί, στρατιωτικές συνεργασίες» και ότι η Αγκυρα «δεν μπορεί να κάνει πως δεν το βλέπει».

«Η Ελλάδα ίσως λέει άλλα και ίσως κρύβει άλλα»

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η αναφορά του και στη σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ, την οποία επιχείρησε να παρουσιάσει ως εξαίρεση ακόμη και εντός της Δύσης. «Η Ελλάδα είναι χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά καμία χώρα της Ευρώπης δεν έκανε αυτά που κάνει η Ελλάδα με το Ισραήλ. Η Ελλάδα ίσως λέει άλλα και ίσως κρύβει άλλα», υποστήριξε.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών επέμεινε ότι η συγκεκριμένη συνεργασία αποτελεί, όπως είπε, «πηγή ανησυχίας» όχι μόνο για την Τουρκία αλλά και για άλλες μουσουλμανικές χώρες της περιοχής. «Η Τουρκία έχει τη δυνατότητα να προστατεύσει τον εαυτό της, αλλά υπάρχουν κι άλλες μουσουλμανικές χώρες που μας το λένε», κατέληξε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
286
211
115
109
73
Newsit logo
Newsit logo