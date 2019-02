Νέα… «μπράβο» από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τη Συμφωνία των Πρεσπών

Ο Τζον Σάλιβαν επανέλαβε στο, Γιώργο Κατρούγκαλο τα οικονομικά και γεωπολιτικά οφέλη που αποκόμισε η Ελλάδα από τη Συμφωνία των Πρεσπών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, «ο αναπληρωτής υπουργός Σάλιβαν επαίνεσε το θάρρος και την ηγεσία που επέδειξε η ελληνική κυβέρνηση στην επίλυση αυτού του θέματος, η οποία θα προσφέρει οικονομικά οφέλη στην Ελλάδα και θα θωρακίσει τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια».

Αφορμή για να εκφράσουν ξανά οι ΗΠΑ, μέσω του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, τη στήριξή τους στη Συμφωνία των Πρεσπών ήταν η αναβάθμιση του Γιώργου Κατρούγκαλου σε υπουργό Εξωτερικών μετά τον πρόσφατο ανασχηματισμό. Ο Σάλιβαν τηλεφώνησε στον Έλληνα υπουργό για τον συγχαρεί και βρήκε ευκαιρία να επαναλάβει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το ελληνικό κοινοβούλιο επικύρωσε τη Συμφωνία των Πρεσπών και το πρωτόκολλο ένταξης της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ.

«Ο αναπληρωτής υπουργός υπογράμμισε την ισχυρή υποστήριξη των ΗΠΑ για τη Συμφωνία, καθώς αποτελεί μια ιστορική ευκαιρία για την προώθηση της ασφάλειας και της ευημερίας σε ολόκληρη την περιοχή», αναφέρει η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Deputy Secretary Sullivan spoke today with Foreign Minister @gkatr to congratulate him on his appointment as FM and to commend #Greece 's Parliament’s ratification of the Prespa Agreement and the @NATO Accession Protocol for the Republic of #NorthMacedonia . pic.twitter.com/9QOFbKviGl

Εκτός από τον Γιώργο Κατρούγκαλο, ο Τζον Σάλιβαν τηλεφώνησε και στα Σκόπια και συγκεκριμένα στον πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας, Ζόραν Ζάεφ. Κι εκείνον τον συνεχάρη «για την εφαρμογή της ιστορικής Συμφωνίας των Πρεσπών».

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, «ο αναπληρωτής υπουργός επαίνεσε τον πρωθυπουργό για την ισχυρή ηγεσία που επέδειξε για την εξασφάλιση της Συμφωνίας, η οποία θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη σταθερότητα και ευημερία στα Δυτικά Βαλκάνια. Ο αναπληρωτής υπουργός Σάλιβαν έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι οι ΗΠΑ αναμένουν να καλωσορίσουν την Βόρεια Μακεδονία ως το 30ό μέλος του ΝΑΤΟ».

DepSec Sullivan spoke with PM @Zoran_Zaev & congratulated him on implementation of the historic Prespa Agreement, which will lead to greater stability in Western Balkans. DepSec Sullivan emphasized the U.S. looks forward to welcoming #NorthMacedonia as the 30th member of @NATO. pic.twitter.com/N9e6A7HVvk

— Robert Palladino (@StateDeputySPOX) February 20, 2019