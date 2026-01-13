Νέες αντιπαραθέσεις ΝΔ – ΠΑΣΟΚ στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με αφορμή την κατάθεση πρώην αντιπροέδρου

Με την κατάθεση της Ειρήνης Κατσικοπούλου, συνταξιούχου γεωπόνου και πρώην αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ για ένα εξάμηνο το 2015, συνεχίστηκαν σήμερα (13.01.2026) οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις.

Η επιλογή της μάρτυρος προκάλεσε την αντίδραση της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη, η οποία έκανε λόγο για «παρελκυστική τακτική» της κυβερνητικής πλειοψηφίας. «Δεν είστε μάρτυρας με προστιθέμενη αξία, αλλά καλείστε για να θολώσει η εικόνα των βαρύτατων πολιτικών ευθυνών που βαρύνουν κυβερνητικά στελέχη», ανέφερε η εισηγήτρια της μειοψηφίας, χαρακτηρίζοντας «ιλαρό» το γεγονός ότι καλείται πρόσωπο που υπηρέτησε για έξι μήνες πριν από δέκα χρόνια.

Απαντώντας σε ερωτήσεις των βουλευτών, η πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ειρήνη Κατσικοπούλου, υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας της πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι, συμπεριλαμβανομένων και ευρωπαϊκών κλιμακίων, χωρίς να προκύψουν κρίσιμα ευρήματα. Παραδέχθηκε ωστόσο ότι οι έλεγχοι ήταν δειγματοληπτικοί και ότι δεν υπήρχαν οι πόροι για καθολικούς ελέγχους σε 650.000 δικαιούχους, ούτε για επαρκή κάλυψη των εκτός έδρας ή προσλήψεις νέου προσωπικού.

Τι είπε στην κατάθεσή της η πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Η πηγή του κακού, βρίσκεται στην ευρωπαϊκή πολιτική, που αποφάσισε για την ΚΑΠ του 2003, να αποσυνδέσει τις επιδοτήσεις τότε, στα παραγόμενα προϊόντα [. . .] και να ενισχύει τελικά, την κατοχή ή τη χρήση γης». Αυτό τόνισε η πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ειρήνη Κατσινοπούλου, στο πλαίσιο της κατάθεσής της στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά θέματα κοινοτικών αγροτικών επιδοτήσεων. «Όταν έχεις θεμελιακά στην Κοινή Αγροτική Πολιτική, μία ενίσχυση αυτού, και όχι της παραγόμενης ποσότητας, καταλαβαίνετε ότι το κρίσιμο ζήτημα είναι να θωρακίσεις, το κτηματολόγιο της χώρας σου, ώστε να μη γίνεται καμιά λαθροχειρία, ούτε στην ιδιοκτησία ούτε στα μισθωτήρια..», είπε.

Απαντώντας στον εισηγητή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη, η Ειρήνη Κατσινοπούλου μίλησε επίσης για εξάρτηση του οργανισμού από τον τεχνικό σύμβουλο: «Βοούσε το σύμπαν του αγροτικού κόσμου, εδώ και πολλά χρόνια, για την εξάρτηση από τη Neuropublic» είπε χαρακτηριστικά η πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, σημειώνοντας ότι «το να βρεις τον τρόπο της μετάβασης από ένα συγκεκριμένο πληροφοριακό σύστημα, και τις υπηρεσίες του τεχνικού συμβούλου, σε ένα άλλο και ταυτόχρονα να μπεις στο άλλο χωρίς τρανταγμούς και κυρίως χωρίς υπονόμευση των ενισχύσεων των αγροτών ήταν ένα εξαιρετικά περίπλοκο στοίχημα, που δεν μπορούσε να κερδηθεί μέσα σε λίγους μήνες, ούτε σε διάρκεια έτους».

Η Ειρήνη Κατσινοπούλου είπε επίσης ότι «η συμμετοχή της εταιρείας τεχνικού συμβούλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, σαν μέτοχος στη “ΓΑΙΑ Επιχειρείν” ήταν προβληματική. Απορώ γιατί δεν ελέγχθηκε ποτέ. Έχω την εντύπωση ότι θα έπρεπε να είναι απαγορευτική αυτή η σχέση. Δεν μπορεί δηλαδή, ο σύμβουλος ενός οργανισμού να συμβουλεύει και να παρέχει τεχνογνωσία και σε εκείνους οι οποίοι ελέγχονται από τον οργανισμό».

Πηγές ΝΔ για Κατσικοπούλου: Ανέδειξε διαχρονικές παθογένειες

Η πρώην αντιπρόεδρος του Οργανισμού ανέδειξε, σύμφωνα με πηγές της ΝΔ, τη διαχρονική φύση των προβλημάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφερόμενη σε ελλείψεις όπως η απουσία κτηματολογίου, δασικών χαρτών και σχεδίων βόσκησης. Τόνισε ότι η εξάρτηση του Οργανισμού από τον τεχνικό σύμβουλο είχε δημιουργήσει σχέσεις που ενείχαν κινδύνους για φαινόμενα διαφθοράς, ενώ επεσήμανε πως η μετάβαση σε νέο, ανεξάρτητο οργανισμό θα μπορούσε να προκαλέσει ακόμη και καθυστερήσεις στις πληρωμές – κάτι που η κυβέρνηση πέτυχε να αποφύγει με μικρή καθυστέρηση 20 ημερών.

Εξεταστική επιτροπή για ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι ζητά το ΠΑΣΟΚ

Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ επανέφερε το αίτημα για κατάθεση της επιστολής παραίτησης της εταιρείας «Leverage Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.», στην οποία είχε ανατεθεί ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ για το 2024. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η επιστολή παραίτησης ενδέχεται να περιλαμβάνει αναφορές σε παρεμβάσεις, δυσχέρειες συνεργασίας ή ελλείψεις στοιχείων. Όπως επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ, τυχόν τέτοιοι λόγοι συνδέονται άμεσα με ενδεχόμενες ευθύνες της Διοίκησης του Οργανισμού, και καθιστούν αναγκαία την πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα για την ουσιαστική άσκηση του ελεγκτικού έργου της Επιτροπής.

«Προσχηματική η κλήση της Κατσικοπούλου» λέει το ΠΑΣΟΚ

Από το ΠΑΣΟΚ, επίσης, σχολιάζουν αιχμηρά την κατάθεση της πρώην αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ειρήνης Κατσικοπούλου. Όπως αναφέρουν πηγές του κόμματος, η μάρτυρας επιβεβαίωσε «την προβληματική εξάρτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την εταιρεία τεχνικού συμβούλου Neuropublic», την οποία χαρακτήρισε κομβικό κρίκο στο υπό διερεύνηση σκάνδαλο. Παράλληλα, υπογράμμισε την ελλιπή εποπτεία από πλευράς ΑΑΔΕ επί των δηλώσεων Ε9 των παραγωγών, η οποία – σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ – άνοιξε τον δρόμο για καταχρηστικές κατανομές βοσκοτόπων και παράνομη απορρόφηση Εθνικού Αποθέματος.

Η Ειρήνη Κατσικοπούλου σημείωσε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είχε αρμοδιότητα παρέμβασης στα στοιχεία που θεωρούσε η ΑΑΔΕ, με αποτέλεσμα παραγωγοί να αμείβονται βάσει εικονικών εγγράφων. Το ΠΑΣΟΚ θέτει ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα της υπαγωγής του Οργανισμού στην ΑΑΔΕ, όταν – όπως επισημαίνει – η ίδια η ΑΑΔΕ φέρεται να έχει συμβάλει στη διόγκωση του προβλήματος.

Αναφερόμενη στη διαδικασία διαμόρφωσης της «τεχνικής λύσης» για την κατανομή των βοσκοτόπων, η πρώην αντιπρόεδρος ξεκαθάρισε ότι ο ρόλος του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν συμβουλευτικός και όχι αποφασιστικός, ενώ ειδική αναφορά έκανε στην υπουργική απόφαση που εκδόθηκε επί προεδρίας Μωυσίδη, η οποία, όπως είπε, δεν επέτρεπε μεταβιβάσεις βοσκοτόπων από την ηπειρωτική χώρα προς νησιωτικές περιοχές. Αντίθετα, επεσήμανε ότι η μεταγενέστερη απόφαση επί προεδρίας Καπρέλη και με τη σύμφωνη γνώμη των τότε υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης (Αποστόλου, Αραχωβίτη και Βορίδη), διευκόλυνε τέτοιες πρακτικές και, όπως ανέφερε, «δημιούργησε το υπόβαθρο για την εγκληματική οργάνωση που περιγράφει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη δικογραφία».

Η πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε λόγο για παθογένειες στον εσωτερικό μηχανισμό του Οργανισμού, όπως η ισοβιότητα διευθυντικών στελεχών και η μη διεξαγωγή κρίσεων και αξιολογήσεων, επισημαίνοντας ότι η πρόθεση για αλλαγές δεν υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας της.

Το ΠΑΣΟΚ, πάντως, επανέρχεται στην κριτική του για την κυβερνητική πλειοψηφία, χαρακτηρίζοντας «προσχηματική» την κλήση της Ειρήνης Κατσικοπούλου, λόγω της σύντομης θητείας της (μόλις έξι μηνών το 2015), και κατηγορώντας τη ΝΔ ότι επιλέγει «τον δρόμο της συγκάλυψης» προστατεύοντας στελέχη της από τη διαδικασία εξέτασης.