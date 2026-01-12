Συμβαίνει τώρα:
Νέο «καρφί» Καιρίδη για Δένδια: Ο υπουργός δεν έχει καμία δουλειά να παρεμβαίνει σε κοινοβουλευτικό διάλογο

«Όποιος θέλει ας υποστηρίξει την Κωνσταντοπούλου, κακό του κεφαλιού του, αλλά δεν νομίζω ότι την υποστήριξε», είπε ο βουλευτής της ΝΔ
O Παύλος Μαρινάκης, ο Νίκος Δένδιας και ο Δημήτρης Καιρίδης
O Παύλος Μαρινάκης, ο Νίκος Δένδιας και ο Δημήτρης Καιρίδης (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Αμετακίνητος στην άποψή του ότι η πρόσφατη… «πυροσβεστική» παρέμβαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια κατά τη διάρκεια της έντασης στη Βουλή με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ήταν «άστοχη» παρέμεινε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Καιρίδης.

Μιλώντας σήμερα (12.01.2026) στο MEGA, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Καιρίδης, υποστήριξε πως «δεν έχει καμία δουλειά υπουργός να παρεμβαίνει σε κοινοβουλευτικό διάλογο», ενώ προσέθεσε ότι «όταν μιλούν οι αρχηγοί κοινοβουλευτικών ομάδων, δεν μπορεί να παρεμβαίνει ο υπουργός».  Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για την ένταση που είχε προηγηθεί με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, πριν τα Χριστούγεννα, ο Δημήτρης Καιρίδης σημείωσε: «Να μείνουμε στα θεσμικά. Ο κ. Καιρίδης, ως πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, έκανε ό,τι έκανε πριν τα Χριστούγεννα. Μετά τα Χριστούγεννα είχαμε τον ατυχή διάλογο».

Διευκρίνισε πάντως ότι δεν θεωρεί πως ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στήριξε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. «Όποιος θέλει ας την υποστηρίξει, κακό του κεφαλιού του. Δεν νομίζω ότι έκανε κάτι τέτοιο ο κ. Δένδιας. Είναι άνθρωπος αστικής ευγένειας που έκανε μια παρέμβαση που εγώ έκρινα άστοχη», ανέφερε.

 

Σε ό,τι αφορά τη φράση «άσε μας κουκλίτσα μου» που είχε χρησιμοποιήσει απευθυνόμενος στη Ζωή Κωνσταντοπούλου –και η οποία αποτέλεσε αφορμή για την παρέμβαση Δένδια– ο βουλευτής της Ν.Δ. επέμεινε ότι «δεν είχε κανέναν σεξισμό», αλλά ήταν μια «χιουμοριστική απάντηση» σε «βαρύτατη κατηγορία ότι είμαστε απατεώνες».

«Ήταν ατυχές όλο το περιστατικό», παραδέχθηκε, σημειώνοντας ότι «έδωσε την ευκαιρία να μην μιλάμε για όσα κάνει η κυρία Κωνσταντοπούλου αλλά για το τζαρτζάρισμα με τον υπουργό, τον οποίο εκτιμώ και στηρίζω».

