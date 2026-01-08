Επεισόδιο στη Βουλή με Κωνσταντοπούλου, Καιρίδη και Δένδια – Το «άσε μας κουκλίτσα μου» που άναψε «φωτιές»

Σε γαλάζια κόντρα… μεταξύ του Νίκου Δένδια και του Δημήτρη Καιρίδη, που οι σχέσεις τους δεν είναι εδώ και αρκετό καιρό στο καλύτερο σημείο, εξελίχθηκε τελικά το νέο επεισόδιο στην Ολομέλεια της Βουλής, που σημειώθηκε κατά την συζήτηση του νομοσχεδίου, μεταξύ του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ και της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Το επεισόδιο ξεκίνησε όταν η πρόεδρος της Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε μεταξύ άλλων και τον Δημήτρη Καιρίδη ότι ξέρει και κάνει «δουλίτσες…». Ο Νίκος Δένδιας παρενέβη με ρόλο «πυροσβεστικό» αλλά τα πράγματα πήραν άλλη τροπή…

Αναλάβατε και τη βρώμικη δουλειά να επιτεθείτε στον υπουργό σας ως πρόεδρος της επιτροπής ενώ είστε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Αυτό είναι μια βρώμικη δουλειά, είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου με τον Δημήτρη Καιρίδη να φωνάζει από τα έδρανα: Άσε μας κουκλίτσα μου!

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου στηλίτευσε την εκτροπή αυτή του Δημήτρη Καιρίδη από το βήμα της Ολομέλειας καταλογίζοντας ευθύνη στον κ. Μητσοτάκη που τον έχει ορίσει εκπρόσωπό του στην Βουλή.

Αφήστε τον να λέει τέτοια για να καταλαβαίνουν αυτοί που μας ακούνε εκείνους που τοποθέτησαν, ο κ. Μητοστάκης δηλαδή, σε αυτές τις θέσεις γιατί τον κ. Καιρίδη τον έχει ορίσει κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ ο κ. Μητοστάκης, είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Άμεσα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, θέλοντας να δράσει “πυροσβεστικά” ζήτησε από την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας συγνώμη για την ατυχή αυτή έκφραση του κ. Καιρίδη λέγοντας πως είμαι βέβαιος ότι ο ίδιος θα ζητήσει την διαγραφή της από τα Πρακτικά, «αδειάζοντας» τον γαλάζιο βουλευτή.

Ο Δημήτρης Καιρίδης, πάντως, δεν έδειξε να συμφωνεί με την παρέμβαση Δένδια…

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε στον Νίκο Δένδια ότι μπορεί να ζήτησε συγνώμη αλλά όπως φαίνεται αυτό αφορά εκείνον και όχι τον κ. Καιρίδη και τη ΝΔ που όπως βλέπεται συνεχίζει και εμμένει.

Ο κ. Καιρίδης, αμέσως μετά την ομιλία της κυρίας Κωνσταντοπούλου, ζήτησε τον λόγο και επέμεινε λέγοντας πως είπε αυτή την φράση στην κυρία Κωνσταντοπούλου γιατί του καταλόγισε ότι κάνει «δουλίτσες» και πρόσθεσε «από πούθεν αυτό προκύπτει. Δεν ζητάω συγνώμη… και δεν δέχομαι την υπεράσπιση κανενός…» «φωτογραφίζοντας» τον Νίκο Δένδια.

Αμέσως μετά πάντως, ο Δημήτρης Καιρίδης κατά την ομιλία του – από την οποία αρχικά αποχώρησε από τα υπουργικά έδρανα ο κ. Δένδιας – ανέφερε πως συμφωνεί να διαγραφεί η έκφραση «άσε μας ρε κουκλίτσα μου».