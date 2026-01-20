Νίκος Αναδιώτης για αμβλώσεις: Όσες γυναίκες γνωρίζω και έχουν κάνει, το έχουν μετανιώσει

Ο Νίκος Αναδιώτης παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 και μίλησε τις αμβλώσεις και την Μαρία Καρυστιανού, που ετοιμάζεται να ανακοινώσει το νέο κόμμα της. Ο Ευρωβουλευτής της «Νίκης» ανέφερε πως ο ίδιος και το κόμμα με το οποίο εξελέγη είναι κατά των εκτρώσεων, αλλά αυτό όπως είπε, δεν σημαίνει αυτόματα πως επιθυμούν να αλλάξει η ισχύουσα νομοθεσία.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τις αμβλώσεις οι τόνοι ανέβηκαν, όταν η δημοσιογράφος Φωτεινή Πετρογιάννη, ρώτησε τον Ευρωβουλευτή, τι θα έλεγε σε περίπτωση που είχε κόρη και εκείνη του έλεγε πως δεν αισθάνεται σίγουρη για την εγκυμοσύνη της. Ο Νίκος Αναδιώτης, της απάντησε ότι δεν συμφωνεί με τον διαχωρισμό ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες, σε αυτή τη συζήτηση.

Αρχικά, ο Νίκος Αναδιώτης, τοποθετήθηκε για τις αμβλώσεις και είπε χαρακτηριστικά: «Σέβομαι την κυρία Καρυστιανού και θα την σέβομαι πάντα. Ακόμα δεν την βλέπω σαν πολιτικό αντίπαλο, δεν ξέρω την ομάδα της δεν ξέρω κάποιο κόμμα. Μιλάμε πάντα υποθετικά για το αν και εφόσον και τι επιθυμεί η ίδια. Είναι δικαίωμα της αν θα κατέβει και αν μου επιτρέπεις δεν την αντιμετωπίζω σαν πολιτικό αντίπαλο. Όσο αφορά τις δηλώσεις που έκανε, δεν είναι τόσο με το θέμα της Nίκης, το ότι η Nίκη και εγώ προσωπικά είμαι κατά της έκτρωσης είναι κάτι διαφορετικό με το αν θέλω να καταργηθεί αυτό.

Όταν απαγορεύεις κάτι σε κάποιον βλέπεις διαφορετικά αποτελέσματα, θα το βλέπαμε και με τα ναρκωτικά αυτό. Το έχουμε απαγορεύσει και συνεχίζουν και κάνουν οι άνθρωποι. Θα ήθελα να το ακούσω αυτό από την γυναίκα και μητέρα, την υπεράσπιση της αγέννητης ζωής. Το Σύνταγμα φροντίζει για το δικαίωμα αυτό. Αν μια γυναίκα κυοφορεί και χάσει τον σύντροφό της, το αγέννητο παιδί που φέρει όταν γεννηθεί έχει δικαίωμα στην περιουσία του μπαμπά που έχασε. Το δικαίωμα της αγέννητης ζωής υπάρχει και την αποδεχόμαστε. Άρα φαντάζομαι όλοι θα συμφωνήσετε και πόσο μάλλον οι γυναίκες να μην γίνονται εκτρώσεις γιατί όσες γυναίκες γνωρίζω το έχουν μετανιώσει».

Τότε, η Φωτεινή Πετρογιάννη επενέβη και του απάντησε με έντονο ύφος τα εξής: «Θέλω να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα γιατί ακούω πάρα πολλά. Το ότι κάποια γυναίκα είναι υπέρ των εκτρώσεων ένα νομικό δικαίωμα μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν σημαίνει ότι μια άμβλωση δεν είναι μια τραυματική εμπειρία, ούτε ότι όταν μια γυναίκα όταν την κάνει είναι χαρούμενη ή ότι πρέπει να κάνει κατάχρηση αυτού του δικαιώματός της και να το κάνει 100 φορές.

Άμα θέλει όμως μπορεί να το κάνει. Άκου τι θέλω να σου πω, εσύ έχεις παιδάκια, έχεις αγόρια, αν είχες ένα κορίτσι και σου έλεγε “μπαμπά έγινε ένα λάθος”, τώρα το τι έγινε και πώς είναι άλλη συζήτηση, σου έλεγε “έκανα ένα λάθος, δεν θέλω να σηκώσω αυτό το βάρος στη ζωή μου, δεν είμαι έτοιμη, δεν έχω τον ιδανικό σύντροφο, αλλά έτυχε”. Τι θα του έλεγες του παιδιού αυτού Νίκο μου;».

«Δεν θέλω να διαχωρίζω αγόρια και κορίτσια, δεν το έκανε μόνη της, υπεύθυνος θα ήταν ο γιος μου, δεν είναι μόνο το παιδί. Φροντίζω από τώρα να εξηγώ στο παιδί μου ότι αυτό που θα έφερνε η σύντροφός του θα ήταν μια ζωή από την ώρα της σύλληψης. Αν το καταλάβουμε αυτό όλοι και τα αγόρια και τα κορίτσια, και οι άντρες και οι γυναίκες» απάντησε εκείνος.