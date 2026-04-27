Νίκος Ανδρουλάκης: Εκτακτη συνέντευξη Τύπου για τις υποκλοπές – «Η υπόθεση ενταφιάζεται για μια ακόμη φορά»

Έκτακτη συνέντευξη Τύπου θα παραχωρήσει σήμερα (27.04.2026), στις 17:00, στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στη Χαριλάου Τρικούπη, ο Νίκος Ανδρουλάκης, μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση των υποκλοπών και την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να μην ανασυρθεί από το αρχείο η σχετική διάταξη.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την έναρξη συνάντησής του με την Ομοσπονδία Εργαζομένων Καθαριότητας, το πρωί της Δευτέρας (27.04.2026), έκανε λόγο για νέα απόπειρα «ενταφιασμού» της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι «η διάσταση της κατασκοπείας και η σύνδεση των κρατικών αρχών με το Predator ενταφιάζονται για μια ακόμη φορά».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε σφοδρή κριτική για τους χειρισμούς της Δικαιοσύνης, λέγοντας ότι ο Άρειος Πάγος «παρέμενε σιωπηλός» επί εβδομάδες, χωρίς, όπως υποστήριξε, να προβεί «ούτε σε στοιχειώδεις ανακριτικές πράξεις». Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν κλήθηκε να καταθέσει ο απόστρατος Ισραηλινός αξιωματικός, ο οποίος, κατά τον ίδιο, «εκβίαζε σε δημόσια θέα τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη» και μιλούσε για συνεργασία με το κράτος.

«Όλα αυτά περιγράφουν την κατάσταση στα ζητήματα του κράτους δικαίου και της διάκρισης των εξουσιών στην Ελλάδα του 2026», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, επιρρίπτοντας προσωπικά την ευθύνη στον πρωθυπουργό. «Αυτή η Ελλάδα δεν αξίζει στον ελληνικό λαό και για όλα αυτά υπεύθυνος είναι ένας: ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης», είπε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε «κάθε δημοκράτη και κάθε δημοκράτισσα» να αγωνιστούν ώστε, όπως είπε, «αυτοί οι άνθρωποι να γίνουν παρελθόν», προσθέτοντας ότι «όσο μένουν σε σημαντικές θέσεις εξουσίας, είναι επικίνδυνοι για τον τόπο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η απάντηση Μαρινάκη

Στο μεταξύ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών το πρωί της Δευτέρας (27.04.2026), εξαπέλυσε ευθεία επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ και επανέλαβε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να σχολιάσει την απόφαση να μην διερευνηθεί περαιτέρω η υπόθεση των υποκλοπών και να παραμείνει στο αρχείο. «Έχουμε απόλυτο σεβασμό στη Δικαιοσύνη και αυτονόητο σεβασμό σε κάθε απόφασή της», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως «όταν μιλά η Δικαιοσύνη, ό,τι και να πει, εμείς δεν επιτρέπεται να κάνουμε κανένα σχόλιο».

Ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε, παράλληλα, «επικίνδυνη» τη λογική διαχωρισμού των δικαστικών αποφάσεων σε εκείνες «που μας αρέσουν και αποθεώνουμε» και σε εκείνες που αμφισβητούνται, αφήνοντας αιχμές κατά του ΠΑΣΟΚ. Αναφερόμενος δε στην έκτακτη συνέντευξη Τύπου που προανήγγειλε για το απόγευμα ο Νίκος Ανδρουλάκης, σχολίασε: «Φανταζόμαστε όλοι τον λόγο που προανήγγειλε τη συνέντευξη Τύπου το απόγευμα ο κ. Ανδρουλάκης. Ελπίζουμε να μην μετατραπεί για άλλη μια φορά σε αυτόκλητο κριτή της Δικαιοσύνης».