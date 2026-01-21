Νίκος Ανδρουλάκης για αγροτικό: Ανεπαρκής και προσχηματική η σύσταση διακομματικής επιτροπής

Την πρόταση της κυβέρνησης για σύσταση διακομματικής επιτροπής για την αγροτική παραγωγή απέρριψε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ασκώντας δριμεία κριτική τόσο για το περιεχόμενο όσο και για τη συγκυρία της πρωτοβουλίας. Μιλώντας από το βήμα της Βουλής, επέκρινε την απουσία του πρωθυπουργού από τη συζήτηση, χαρακτηρίζοντας την κυβερνητική πρόταση «διακοσμητική» και «άνευ αρμοδιοτήτων», ως ένδειξη έλλειψης αξιοπιστίας και πολιτικής βούλησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η σύσταση διακομματικής επιτροπής είναι ανεπαρκής και προσχηματική. Δεν σας εμπιστευόμαστε», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, προτείνοντας τη συγκρότηση μιας Εθνικής Επιτροπής Αγροτικής Παραγωγής και Διατροφικής Ανθεκτικότητας, με σαφές θεσμικό πλαίσιο, αποστολή και τριπλό χρονοδιάγραμμα.

Όπως εξήγησε, το ΠΑΣΟΚ προτείνει στους πρώτους τέσσερις μήνες να συγκροτηθεί ανεξάρτητη επιτροπή ειδικών, η οποία θα εκπονήσει τεκμηριωμένο σχέδιο για την αναγέννηση της αγροτικής παραγωγής. Στη συνέχεια, προβλέπεται η διεξαγωγή εθνικού διαλόγου με τη συμμετοχή των κοινοβουλευτικών κομμάτων και όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με στόχο την κατάρτιση εθνικής στρατηγικής. Το τελικό στάδιο αφορά τη θεσμική κατοχύρωση της στρατηγικής αυτής στη Βουλή, με όρους ευρείας συναίνεσης και δεσμευτικότητας για την επόμενη δεκαετία.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισήμανε ότι ο πρωτογενής τομέας βρίσκεται πλέον σε οριακή κατάσταση, υποστηρίζοντας πως οι κυβερνητικές επιλογές χαρακτηρίζονται από έλλειψη σχεδίου, αλαζονεία και απουσία διαλόγου με τον κόσμο της παραγωγής. «Το ζήτημα δεν είναι διαχειριστικό ή επικοινωνιακό. Είναι εθνικό, καθώς αφορά τη διατροφική ασφάλεια, το εμπορικό ισοζύγιο και την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας», σημείωσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, καταγγέλλοντας την υπαγωγή του στην ΑΑΔΕ ως «ριφιφί σε βάρος των έντιμων παραγωγών από τη ‘γαλάζια’ συμμορία», ενώ διερωτήθηκε: «Πού αλλού στην ΕΕ υπάγεται ένας αναπτυξιακός οργανισμός του πρωτογενούς τομέα σε φοροεισπρακτικό μηχανισμό;». Παράλληλα, χαρακτήρισε το 2025 ως τη χειρότερη χρονιά των τελευταίων ετών ως προς τις αγροτικές πληρωμές.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέφερε επίσης το αίτημα για εκσυγχρονισμό του κανονισμού του ΕΛΓΑ, υπενθυμίζοντας ότι η τελευταία αναθεώρηση έγινε το 2010 επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, ενώ τα τελευταία επτά χρόνια –όπως είπε– δεν έχει προχωρήσει καμία μεταρρύθμιση.

«Απέναντι στο όργιο κακοδιαχείρισης, στους βασικούς θεσμούς που στηρίζουν την αγροτική πολιτική της χώρας, εμείς έχουμε καταθέσει δέσμη προτάσεων για την ανασυγκρότησή τους:

Με αντικειμενική επιλογή στελεχών μέσω ανοιχτού αξιοκρατικού διαγωνισμού και έγκριση από τη Βουλή.

Με διασύνδεση πληροφοριακών συστημάτων για αποτελεσματικούς ελέγχους και έγκαιρη καταβολή ενισχύσεων.

Και με αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να γνωρίζει ο αγρότης, οι επιπτώσεις ποιων κινδύνων καλύπτονται και πότε. Έτσι μόνο θα αισθανθεί ασφάλεια και σιγουριά», εξήγησε.

Σχετικά με το καθοριστικό ζήτημα της ενέργειας στον αγροτικό τομέα, ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε ότι η κυβέρνηση προσέφερε τα οφέλη στους λίγους και ισχυρούς, με το κόστος να μένει στους αγρότες, κι αυτό ήταν συνειδητή πολιτική επιλογή της Νέας Δημοκρατίας, ενώ επανέλαβε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για:

Ανώτατη τιμή 7 λεπτά ανά κιλοβατώρα, για πέντε χρόνια, χωρίς αστερίσκους.

Πάγιο 5 ευρώ τον μήνα, γιατί η αγροτική κατανάλωση είναι εποχική.

120 δόσεις στις οφειλές, με έκπτωση 20% στους συνεπείς.

«Και ας το πούμε ξεκάθαρα: η ΔΕΗ έχει δυνατότητες, αλλά δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Όμως υπάρχει και κάτι βαθύτερο» είπε ο κ. Ανδρουλάκης και συνέχισε:

«Το όραμα της ενεργειακής πράσινης μετάβασης είναι όχι μόνο να πάμε στα πράσινα καύσιμα, αλλά να μειώσουμε την ενεργειακή φτώχεια, το κόστος ζωής και παραγωγής. Αυτό προϋποθέτει διαφάνεια και προτεραιότητα στους παραγωγούς στη διανομή του ενεργειακού χώρου».

Όσο αφορά την αντιμετώπιση της ευλογιάς, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι «αν θέλει κανείς να δει την πλήρη κατάρρευση του επιτελικού κράτους, ας κοιτάξει τη διαχείριση της ευλογιάς», όπου κατέρρευσαν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και η δυνατότητα πρόληψης, ενώ μισό εκατομμύριο ζώα σφαγιάστηκαν μέσα σε 18 μήνες.

«Η αλληλογραφία μεταξύ της Κομισιόν και του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τους τοπικούς εμβολιασμούς ως μέτρο ανάσχεσης της ευλογιάς. Σας ρωτώ: Δεν γνωρίζατε την ύπαρξη αυτής της αλληλογραφίας; Γιατί δεν προχωρήσατε σε τοπικούς εμβολιασμούς; Γιατί έχετε επιτρέψει την πλήρη κατάρρευση των ελεγκτικών μηχανισμών; Γιατί, εν τέλει, αφήσατε την ευλογιά να ξεφύγει;», ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Η συμφωνία ΕΕ-Mercosur δεν είναι τεχνικό θέμα, αλλά πολιτική επιλογή την οποία υπογράψατε χωρίς ουσιαστικά ανταλλάγματα. Μία συμφωνία χωρίς να ενημερώσετε κανέναν. Ποιες είναι οι εθνικές γραμμές που βάζετε στις Βρυξέλλες;» ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης.