Νίκος Ανδρουλάκης για αναβολή συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν: «Είναι δείγμα ερασιτεχνισμού»

«Όταν εδώ και μέρες ανακοινώνεις “μετά βαΐων και κλάδων” ότι θα γίνει μία συνάντηση στον ΟΗΕ με τον κ. Ερντογάν και ξαφνικά αυτή αναβάλλεται, είναι ένα δείγμα ερασιτεχνισμού. Σε αυτό το επίπεδο δεν επιτρέπονται προχειρότητες» σχολίασε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, την αναβολή του τετ-α-τετ Κυριάκου Μητσοτάκη – Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη.

Στο πλαίσιο της συνέντευξης του στο Action24, ο Νίκος Ανδρουλάκης στάθηκε και στην ομιλία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον ΟΗΕ, σημειώνοντας ότι «ο κ. Ερντογάν επί της ουσίας λέει ότι δεν θα επιτρέψει να βυθιστεί το καλώδιο. Δεν μιλάει για τη συγκεκριμένη επένδυση, μιλάει γενικά για όλες τις επενδύσεις που “αφορούν” την Τουρκία στη δική μας ΑΟΖ. Και, δεύτερον, έκανε εκ νέου αναφορά σε διχοτόμηση της Κύπρου. Έχει μια επιθετική ρητορική απέναντι στη χώρα μας».

«Προσωπικά, δεν βλέπω ούτε τα “ήρεμα νερά”, ούτε βλέπω έναν “απομονωμένο” Ερντογάν, όταν συναντά τον κ. Τραμπ αυτές τις μέρες καθώς και άλλους ηγέτες»…

«Στην εξωτερική πολιτική η κυβέρνηση λειτουργεί με διαφορά φάσης, με αποτέλεσμα πολλά πράγματα να προσπαθούν να μας τα σερβίρουν επικοινωνιακά ότι πάνε καλά, ενώ δεν πάνε» κατέληξε επ’ αυτού.

Σε ερώτηση για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την εθνοκάθαρση στη Γάζα, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε:

«Το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα που οικοδόμησε τους ισχυρούς δεσμούς με τον αραβικό κόσμο και άνοιξε τον δρόμο για τη στρατηγική σχέση με το Ισραήλ. Στρατηγική σχέση με τον Ισραήλ δεν σημαίνει συνενοχή σε καμία των περιπτώσεων. Πρέπει να ενώσουμε τη φωνή μας με όλους τους λαούς της Ευρώπης, με όλες τις κυβερνήσεις της Ευρώπης, οι οποίες κάνουν ό,τι μπορούν για να σταματήσουν την εθνοκάθαρση, που εξελίσσεται στη Γάζα».

Επανέλαβε την πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ για επικαιροποίησης του ψηφίσματος του 2015 της Ελληνικής Βουλής για την Παλαιστίνη ενώ ως προς τις κυρώσεις προς το Ισραήλ ανέφερε ότι «υπάρχει το πάγωμα της τελωνειακής σύνδεσης, πρέπει να γίνει. Υπάρχει το εμπάργκο όπλων, το έκανε η Γερμανία πριν από μερικές μέρες, για όπλα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη Γάζα από το Ισραήλ. Δεν μπορεί η Ευρώπη να πουλάει τέτοια όπλα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μία εθνοκάθαρση, μία γενοκτονία. Κυρώσεις στους υπουργούς του Νετανιάχου και τον ίδιο που πρωταγωνιστούν στην εθνοκάθαρση. Είναι πρόταση της ίδιας της Κομισιόν. Εξελίσσεται μία τραγική κατάσταση και πρέπει σε όλα αυτά τα θέματα εμείς να είμαστε από τις χώρες που τα προτείνουν, που τα υπηρετούν. Για να σταματήσει αυτή η σφαγή. Εμείς θέλουμε ειρήνη στην περιοχή».

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα που παρουσίασε στη ΔΕΘ, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι «καταθέσαμε ένα κοστολογημένο πρόγραμμα, με μεγάλες μεταρρυθμίσεις για το κράτος, για τις τράπεζες, για φορολογικά θέματα, για το δημογραφικό και είπαμε ότι το σκέλος που αφορά στο δημοσιονομικό βάρος είναι 2,6 δισ. ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης το 2018 στη ΔΕΘ όταν υποσχόταν μείωση του ΦΠΑ οριζόντια, μείωση διάφορων άλλων συντελεστών και πολλά άλλα μέτρα δημοσιονομικού χαρακτήρα, είπε πόσο κόστιζαν; Το θυμάστε;».

«Το αίτημα πολιτικής αλλαγής είναι ισχυρό. Και, όσο περνούν οι μήνες, θα γίνεται ακόμη πιο ισχυρό. Πολιτική αλλαγή σημαίνει η Νέα Δημοκρατία να πάει στην αντιπολίτευση» επισήμανε ο κ. Ανδρουλάκης.

Και πρόσθεσε δηκτικά ως προς τα πεπραγμένα της κυβέρνησης: «Ευρωπαϊκή κανονικότητα σημαίνει θεσμοί που λειτουργούν σωστά, δικαιοσύνη που λειτουργεί σωστά, δίκαιο φορολογικό σύστημα, ισχυρό κοινωνικό κράτος, πολιτική που βάζει κανόνες στην αγορά. Πέτυχε κάτι από όλα αυτά ο κ. Μητσοτάκης; Απέτυχε. Άρα, χρειάζεται πολιτική αλλαγή, για να έχουμε πολιτική που θα μας κάνει κανονικό ευρωπαϊκό κράτος».

«Είμαι ένας άνθρωπος, που έχει μάθει να δίνει μάχες. Οι μεγαλύτερες μάχες δεν είναι εσωκομματικές. Είναι κοινωνικές. Έχω δώσει κοινωνικούς αγώνες και έχω αγωνιστεί για την πατρίδα μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το έργο μου μού ανοίγει πάντα τον δρόμο. Ούτε συμφέροντα, ούτε εξαρτήσεις, ούτε πονηριές. Με το πρόγραμμα που παρουσίασα στη ΔΕΘ λέω στον ελληνικό λαό: “εμπιστευτείτε με, εμπιστευτείτε μας, διότι μπορούμε να κάνουμε τη ζωή σας καλύτερη”» συμπλήρωσε.

Σχετικά με το αίτημα του κ. Πάνου Ρούτσι να επιτραπεί η εκταφή του παιδιού του που σκοτώθηκε στη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη και το επιχείρημα της κυβέρνησης περί παρεμβάσεων στη δικαιοσύνη, σημείωσε:

«Δεν παρεμβαίνει τώρα στη δικαιοσύνη, αλλά ήξερε ο κ. Μητσοτάκης μετά την τραγωδία να στείλει επιστολή στον κ. Ντογιάκο. Όποτε θέλουν παρεμβαίνουν, όποτε δεν θέλουν, δεν παρεμβαίνουν. Όποτε θέλουν, εφαρμόζουν τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Όποτε δεν θέλουν, δεν τις εφαρμόζουν. Και έχω το προσωπικό παράδειγμα με τη δικαίωσή μου στο ΣτΕ του οποίου η απόφαση δεν εφαρμόστηκε ποτέ από τον κ. Μητσοτάκη. Κάνει μάθημα σεβασμού των θεσμών σε έντεκα εκατομμύρια Έλληνες, ο άνθρωπος που δεν εφαρμόζει τις αποφάσεις της δικαιοσύνης; Υπάρχει άλλος Πρωθυπουργός στην Ευρώπη που συμπεριφέρεται τόσο αλαζονικά στους θεσμούς και στη δικαιοσύνη; Σέβομαι και δεν παίζω με τη δικαιοσύνη και τους θεσμούς, όπως κάνει ο Πρωθυπουργός και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι η ειδοποιός διαφορά».

Σε ερώτηση για την ένταξη του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία, απάντησε:

«Το ότι ο κ. Μητσοτάκης έβγαλε από το συρτάρι του τον κ. Λοβέρδο δύο μέρες μετά τη ΔΕΘ, όπου παρουσιάσαμε το πρόγραμμά μας, λέει πολλά. Η ΔΕΘ ήταν σημείο καμπής, διότι η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι τάχα δεν υπάρχει άλλη λύση, μόνο εκείνοι έχουν πρόγραμμα και στελέχη. Και το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε ένα σχέδιο καινοτόμο, σοβαρό, τεκμηριωμένο, κοστολογημένο. Η ΔΕΘ είναι σημείο καμπής και πρέπει να εργαστούμε όλοι το πρόγραμμά μας να πάει παντού. Με μάχες στη Βουλή και την κοινωνία. Και όσα παιχνίδια χαμηλού επιπέδου και παρασκηνίου -όπως με τον κ. Λοβέρδο- στήσει ο κ. Μητσοτάκης, δεν θα αποφύγει την ήττα στις επόμενες εθνικές εκλογές. Κούρασε, βαρέθηκε, υποτίμησε και περιφρόνησε τον ελληνικό λαό. Και θα το πληρώσει στην κάλπη».

Για τις δημόσιες τοποθετήσεις των κ.κ. Γερουλάνου και Δούκα, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε:

«Δεν έχω να απαντήσω οτιδήποτε και σε κανένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, διότι αυτά είναι ζητήματα, τα οποία έχουν ήδη απαντηθεί. Η απόφαση ότι είναι μονόδρομος η νίκη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και η πολιτική αλλαγή, έχει απαντηθεί. Άρα, εδώ, ακούω ερωτήματα που δεν χρειάζεται να μπαίνουν στον δημόσιο διάλογο, διότι έχουν απαντηθεί και από μένα και από τα όργανα του ΠΑΣΟΚ. Στο ΠΑΣΟΚ όλο το καλοκαίρι δούλεψαν 34 τομείς πολιτικής. Εκατοντάδες άνθρωποι εργάστηκαν για να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα κοστολογημένο, με μεταρρυθμίσεις.

Δεν είναι ένα πρόγραμμα στη λογική του “μοιράζω”, αλλά ένα πρόγραμμα αλλαγής του κράτους, ενίσχυσης των θεσμών, ένα πρόγραμμα το οποίο δίνει τη δυνατότητα στη δικαιοσύνη να λειτουργεί χωρίς παρεμβάσεις, ένα πρόγραμμα που αλλάζει τη μεγάλη πίεση των έμμεσων φόρων που πλήττουν τη μεσαία τάξη και του πιο αδύναμους Έλληνες, ένα πρόγραμμα που ξανακάνει το ΕΣΥ και τη δημόσια παιδεία ισχυρούς πυλώνες του κοινωνικού κράτους. Πρέπει όλοι μας να κινηθούμε στην κατεύθυνση που θέλει ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ. Αυτό το πρόγραμμα να είναι το ευαγγέλιο της νίκης των επόμενων εκλογών. Και όλα τα στελέχη πρέπει να δώσουν αυτόν τον αγώνα».