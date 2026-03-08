Πολιτική

Νίκος Ανδρουλάκης για Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας: «Άμεση εφαρμογή ίσης αμοιβής για την ίδια εργασία μεταξύ ανδρών και γυναικών»

«Ημέρα γυναίκας σήμερα και κάθε μέρα»
Συνάντηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής Νίκου Ανδρουλάκη με τον σύλλογο εργαζομένων επιθεώρησης εργασίας, στην Βουλή, Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026. (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
Ο Νίκος Ανδρουλάκης / eurokinissi

Στο TikTok ανέβασε ο Νίκος Ανδρουλάκης βίντεο με τις βουλεύτριες του ΠΑΣΟΚ για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Στο σχετικό βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσιάζονται οι βουλεύτριες παρουσιάζουν τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τις γυναίκες με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

«Η 8η Μαρτίου είναι η υπενθύμιση ότι δεν χρειαζόμαστε μια ημέρα για να γιορτάζει τις γυναίκες. Αλλά μια κοινωνία που τις στηρίζει, τις προστατεύει και αναγνωρίζει την αξία τους κάθε μέρα», αυτό είναι το μήνυμα των γυναικών βουλευτών του Κινήματος, της αναπληρώτριας Εκπροσώπου Τύπου, της Τομεάρχη Ισότητας και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη ανήμερα της Ημέρας της Γυναίκας.

  • Άμεση εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής για την ίδια εργασία μεταξύ ανδρών και γυναικών.
  • Θεσμοθέτηση της άδειας εμμήνου ρύσεως με πλήρεις αποδοχές και μηδενικό ΦΠΑ σε προϊόντα εμμήνου ρύσεως.
  • Δωρεάν εξωσωματική γονιμοποίηση και κρυοσυντήρηση ωαρίων σε δημόσιες δομές σε όλη την Ελλάδα.
  • Κάλυψη εξόδων διαμονής πριν τον τοκετό για κάθε γυναίκα σε απομακρυσμένη περιοχή.
  • Στοχευμένα μέτρα για την πραγματική στήριξη των μονογονεϊκών οικογενειών.
  • Νομική αναγνώριση της γυναικοκτονίας στον Ποινικό Κώδικα.
  • Δωρεάν νομική βοήθεια για θύματα έμφυλης βίας και άμεση ενίσχυση των δομών και των συμβουλευτικών κέντρων.
  • Στήριξη στην ψυχική υγεία όλων των γυναικών.
Ημέρα γυναίκας σήμερα και κάθε μέρα.

«Αυτές οι πολιτικές είναι η δική μας δέσμευση για να είναι κάθε μέρα μια μέρα που η ασφάλεια των γυναικών θα είναι προτεραιότητα και η ανάδειξη της συμβολής τους αυτονόητη επιδίωξη του καθενός από εμάς. Η μέρα κάθε γυναίκας», σημειώνει ο κ. Ανδρουλάκης.

