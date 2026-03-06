Πολιτική

Νίκος Ανδρουλάκης: Η Κύπρος να στηριχτεί από όλη την Ευρώπη, λάθος η απόλυτη κάθετη ταύτιση του Μητσοτάκη με τον Νετανιάχου

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζητεί στήριξη της Λευκωσία από το σύνολο της ΕΕ, απορρίπτει την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν και ασκεί σφοδρή κριτική στον πρωθυπουργό
Οι φρεγάτες «Ψαρά» και «Κίμων» πλέουν ανοιχτά της Λεμεσού, στην Κύπρο
Οι ελληνικές φρεγάτες «Ψαρά» (αριστερά) και «Κίμων» πλέουν ανοιχτά της Λεμεσού, στην Κύπρο (Πηγή φωτογραφίας: AP Photo / Petros Karadjias)

Την ανάγκη συνολικής ευρωπαϊκής στήριξης προς την Κύπρο, στον απόηχο των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και της κρίσης στο Ιράν, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, ότι η αλληλεγγύη προς τη Λευκωσία δεν ταυτίζεται με συμμετοχή στον πόλεμο.

Μιλώντας την Παρασκευή (06.03.2026) στον ΣΚΑΪ 100,3, ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, ως κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που γειτνιάζει με εμπόλεμη ζώνη, θα πρέπει να στηριχθεί από το σύνολο των ευρωπαϊκών δυνάμεων. Όπως ανέφερε, η συζήτηση αφορά ολόκληρο το νησί και όχι μόνον τον ελληνισμό της Κύπρου, υπενθυμίζοντας ότι η ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε., παρά το άλυτο του Κυπριακού, αποτελεί –όπως είπε– παρακαταθήκη του ΠΑΣΟΚ και του Κώστα Σημίτη.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξέφρασε, παράλληλα, την αντίθεσή του στην επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά του Ιράν, παρότι, όπως έσπευσε να σημειώσει, καταδικάζει το θεοκρατικό καθεστώς της Τεχεράνης, την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον αποσταθεροποιητικό του ρόλο στην περιοχή. Επέμεινε, ωστόσο, ότι το κρίσιμο ερώτημα αφορά την επόμενη ημέρα του πολέμου, τις επιπτώσεις του για την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ευρώπη, αλλά και για τον ίδιο τον ιρανικό λαό.

«Όλοι καταδικάζουμε το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν, την καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα παιχνίδια αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή, αλλά εδώ υπάρχει και η πολιτική του ρεαλισμού. Ποιο θα είναι το τέλος αυτού του πολέμου μιας πολύ μεγάλης χώρας; Και για την Ελλάδα, που γειτνιάζει, και για την Κύπρο και για την Ευρώπη, που έχει δεχθεί πολλές επιπτώσεις και ανθρωπιστικές και οικονομικές, αλλά πάνω απ’ όλα για το λαό του Ιράν» είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, επισημαίνοντας ότι ΗΠΑ και Ισραήλ λειτουργούν αυθέρατα.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και στον ρόλο του ΟΗΕ, τονίζοντας ότι ο κόσμος δεν μπορεί να οδηγηθεί σε μια κατάσταση χωρίς κανόνες. Όπως είπε, οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές έχουν σαφή θέση υπέρ της τήρησης της διεθνούς νομιμότητας, απορρίπτοντας λογικές μονομερούς επιβολής και αυθαίρετης χρήσης ισχύος.

«Λάθος η απόλυτη κάθετη ταύτιση του Μητσοτάκη με τον Νετανιάχου»

Στρέφοντας τα πυρά του προς την κυβέρνηση, ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι η Αθήνα έχει ταυτιστεί τα τελευταία χρόνια υπερβολικά με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, κάνοντας λόγο για λανθασμένη και απόλυτη προσέγγιση εκ μέρους του πρωθυπουργού. «Θεωρώ ότι είναι λάθος τα τελευταία χρόνια -προσωπικά από τον πρωθυπουργό- η απόλυτη και κάθετη ταύτισή του με τον Νετανιάχου, σε πολλά θέματα τα οποία και η ίδια η Ευρώπη τα είχε καταδικάσει, ενώ η Ελλάδα καθυστερούσε, έλεγε μισόλογα», επεσήμανε. Ανέφερε δε ότι η στρατηγική σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ, όπως και εκείνη με τον αραβικό κόσμο, θεμελιώθηκε επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, αλλά πρόσθεσε ότι η συνεργασία αυτή έχει όριο, το οποίο, όπως είπε, είναι το διεθνές δίκαιο και το εθνικό συμφέρον.

Κατά τον ίδιο, η σημερινή ηγεσία του Ισραήλ έχει, σε αρκετές περιπτώσεις, λειτουργήσει αποσταθεροποιητικά και σε αντίθεση με το διεθνές δίκαιο, με την Ελλάδα –όπως υποστήριξε– να αποφεύγει επί μακρόν μια καθαρή τοποθέτηση, παρά τις επικρίσεις που έχουν διατυπωθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

