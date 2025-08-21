Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

Νίκος Ανδρουλάκης: Τα συλλυπητήρια για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου – «Ήταν πολιτικός με ευθυκρισία και ήθος»

«Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του και τους πολιτικούς συνοδοιπόρους του στη Νέα Δημοκρατία», έγραψε ο Νίκος Ανδρουλάκης
Νίκος Ανδρουλάκης
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Θλίψη και στο κόμμα του ΠΑΣΟΚ από τον ξαφνικό θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, αποχαιρέτησε τον γραμματέα της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας αναφέροντας πως ήταν αξιοπρεπής άνθρωπος και πολιτικός με ήθος.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος έφυγε από τη ζωή, το μεσημέρι της Παρασκευής (21.08.2025) σε ηλικία 59 χρόνων και μετά από ανακοπή καρδιάς. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης είπε το δικό του «αντίο», εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς του.

«Εκφράζω τη θλίψη μου για τον θάνατο τόσο πρόωρα και αιφνίδια του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου. Ήταν ένας αξιοπρεπής άνθρωπος και ένας πολιτικός με ευθυκρισία και ήθος», έγραψε αρχικά ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του και τους πολιτικούς συνοδοιπόρους του στη Νέα Δημοκρατία», συνέχισε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Κωνσταντίνος Τασούλας για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου: «Είχε ακόμη πολλά να προσφέρει»
«Με αισθήματα βαθιάς θλίψης πληροφορηθήκαμε την αδόκητη απώλεια του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας», ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Κωνσταντίνος Τασούλας
Απόστολος Βεσυρόπουλος: Το «αντίο» του πολιτικου κόσμου στον πρώην υφυπουργό που πέθανε από ανακοπή - «Ο άνθρωπος που πάλευε για ολόκληρη την Ελλάδα, έφυγε από κοντά μας»
Θλίψη στον πολιτικό κόσμο της χώρας για την απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου
Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος
Ανανεώθηκε πριν 18 λεπτά
«Μπλόκο» σε ΜΚΟ που υπονομεύουν την κυβερνητική μεταναστευτική πολιτική – Κινδυνεύουν με διαγραφή από το εθνικό μητρώο
Αυτό που ώθησε τον Θάνο Πλεύρη σε αυτή την απόφαση, ήταν η λειτουργία ΜΚΟ που φέρεται να στρέφονται κατά αποφάσεων της ελληνικής πολιτείας, είτε να αντιστρατεύονται τη μεταναστευτική πολιτική
Πρόσφυγες και μετανάστες στην Κρήτη 47
Newsit logo
Newsit logo