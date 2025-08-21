Νίκος Ανδρουλάκης: Τα συλλυπητήρια για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου – «Ήταν πολιτικός με ευθυκρισία και ήθος»

Θλίψη και στο κόμμα του ΠΑΣΟΚ από τον ξαφνικό θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, αποχαιρέτησε τον γραμματέα της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας αναφέροντας πως ήταν αξιοπρεπής άνθρωπος και πολιτικός με ήθος.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος έφυγε από τη ζωή, το μεσημέρι της Παρασκευής (21.08.2025) σε ηλικία 59 χρόνων και μετά από ανακοπή καρδιάς. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης είπε το δικό του «αντίο», εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς του.

«Εκφράζω τη θλίψη μου για τον θάνατο τόσο πρόωρα και αιφνίδια του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου. Ήταν ένας αξιοπρεπής άνθρωπος και ένας πολιτικός με ευθυκρισία και ήθος», έγραψε αρχικά ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του και τους πολιτικούς συνοδοιπόρους του στη Νέα Δημοκρατία», συνέχισε.