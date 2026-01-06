Πολιτική

Νίκος Δένδιας από Φλώρινα: Η Ελλάδα είναι παράγοντας σταθερότητας και διεθνούς νομιμότητας

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε στην «Ατζέντα 2030», δηλώνοντας ότι «προχωράμε με συνέπεια αυξάνοντας τις αποτρεπτικές ικανότητες και δυνατότητες του ελληνισμού».
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στη Φλώρινα για τα Θεοφάνεια
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας στην τελετή Αγιασμού των Υδάτων και την κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στον ποταμό Σακουλέβα. (ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ / EUROKINISSI)

Μήνυμα για τον ρόλο της Ελλάδας ως «παράγοντα σταθερότητας, ειρήνης και διεθνούς νομιμότητας» έστειλε σήμερα (06.01.2026) ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις καθαγιασμού των υδάτων στην ακριτική Φλώρινα. Πρόσθεσε δε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις αποτελούν τον κύριο πυλώνα που εγγυάται τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας.

Ο Νίκος Δένδιας ανέφερε ότι «παρότι το 2026 οι ισορροπίες στον κόσμο μεταβάλλονται με ταχύτατους ρυθμούς κι η διεθνής αβεβαιότητα είναι η νέα πραγματικότητα για τον πλανήτη, σε αυτό το ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον η πατρίδα μας παραμένει παράγοντας σταθερότητας ειρήνης κι ένας παράγοντας διεθνούς νομιμότητας». Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας στάθηκε και στον ρόλο των Ενόπλων Δυνάμεων, υπογραμμίζοντας ότι «αποτελούν τον βασικό πυλώνα που εγγυάται την ασφάλεια, την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας». Όπως σημείωσε, πέρα από την αποστολή τους σε εθνικό επίπεδο, «παραμένουν σταθερά παρούσες και στο πλευρό της ελληνικής κοινωνίας κάθε φορά που καλούνται να συνδράμουν».

Αναφερόμενος στην «Ατζέντα 2030», ο Νίκος Δένδιας τόνισε ότι «προχωράμε με συνέπεια, αυξάνοντας τις αποτρεπτικές ικανότητες και δυνατότητες του ελληνισμού, ενώ επενδύουμε ταυτόχρονα στην εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού». Επανέλαβε ότι «η θρησκεία, η γλώσσα και οι παραδόσεις μας συνιστούν τη συλλογική εθνική μας μνήμη και ταυτότητα», επισημαίνοντας πως πρόκειται για «ταυτοτικά στοιχεία απαραίτητα για την επιβίωσή μας». Εξέφρασε, επίσης, τον σεβασμό του για τους πολίτες που βούτηξαν στα παγωμένα νερά του ποταμού Σακουλέβα για να ανασύρουν τον σταυρό, ενώ εξήρε την τοπική κοινωνία της Φλώρινας, «που αναδεικνύει τον ξεχωριστό ρόλο των ακριτικών περιοχών για την πατρίδα μας».

Νωρίτερα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας παρέστη στη δοξολογία για τα Θεοφάνεια, η οποία τελέστηκε στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Παντελεήμονος στη Φλώρινα, προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Φλώρινας, Πρεσπών και Εορδαίας κ. Ειρηναίου. Ακολούθησε η τελετή του αγιασμού των υδάτων στον ποταμό Σακουλέβα. Στις εκδηλώσεις παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος Φλώρινας Βασίλης Γιαννάκης, ο αντιπεριφερειάρχης Αθανάσιος Τάσκας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σταύρος Παπασωτηρίου, αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
265
142
133
104
79
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Άκης Σκέρτσος για την απώλεια του αδελφού του και τα Τέμπη: «Ας μιλήσουμε από καρδιάς για το δράμα»
Ο υπουργός Επικρατείας απευθύνει έκκληση για σεβασμό στη μνήμη των θυμάτων και στους θεσμούς, προειδοποιώντας για τους κινδύνους της πολιτικής εργαλειοποίησης του πένθους και της διολίσθησης στον διχασμό.
Άκης Σκέρτσος
NYT για Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Talk of the town» στην Αθήνα – Από τις ενεργειακές συμφωνίες στις εντυπωσιακές εμφανίσεις
Εκτενές αφιέρωμα στην πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία έχει ήδη τραβήξει την προσοχή του διπλωματικού και του πολιτικού κόσμου της ελληνικής πρωτεύουσας.
Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης με τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ, Doug Burgum, τον Αμερικανό υπουργό Ενέργειας, Chris Wright και την πρέσβη των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ στο Μέγαρο Μαξίμου
Μήνυμα Μητσοτάκη πριν τη σύνοδο για την Ουκρανία: Έχουμε ανάγκη από ρεαλιστικές αποφάσεις
O πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της προσαρμογής των επιλογών της χώρας στις παγκόσμιες αλλαγές, με σταθερό προσανατολισμό στο εθνικό συμφέρον και την κοινωνική πρόοδο.
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
Newsit logo
Newsit logo