Νίκος Δένδιας από Φλώρινα: Η Ελλάδα είναι παράγοντας σταθερότητας και διεθνούς νομιμότητας

Μήνυμα για τον ρόλο της Ελλάδας ως «παράγοντα σταθερότητας, ειρήνης και διεθνούς νομιμότητας» έστειλε σήμερα (06.01.2026) ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις καθαγιασμού των υδάτων στην ακριτική Φλώρινα. Πρόσθεσε δε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις αποτελούν τον κύριο πυλώνα που εγγυάται τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας.

Ο Νίκος Δένδιας ανέφερε ότι «παρότι το 2026 οι ισορροπίες στον κόσμο μεταβάλλονται με ταχύτατους ρυθμούς κι η διεθνής αβεβαιότητα είναι η νέα πραγματικότητα για τον πλανήτη, σε αυτό το ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον η πατρίδα μας παραμένει παράγοντας σταθερότητας ειρήνης κι ένας παράγοντας διεθνούς νομιμότητας». Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας στάθηκε και στον ρόλο των Ενόπλων Δυνάμεων, υπογραμμίζοντας ότι «αποτελούν τον βασικό πυλώνα που εγγυάται την ασφάλεια, την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας». Όπως σημείωσε, πέρα από την αποστολή τους σε εθνικό επίπεδο, «παραμένουν σταθερά παρούσες και στο πλευρό της ελληνικής κοινωνίας κάθε φορά που καλούνται να συνδράμουν».

Αναφερόμενος στην «Ατζέντα 2030», ο Νίκος Δένδιας τόνισε ότι «προχωράμε με συνέπεια, αυξάνοντας τις αποτρεπτικές ικανότητες και δυνατότητες του ελληνισμού, ενώ επενδύουμε ταυτόχρονα στην εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού». Επανέλαβε ότι «η θρησκεία, η γλώσσα και οι παραδόσεις μας συνιστούν τη συλλογική εθνική μας μνήμη και ταυτότητα», επισημαίνοντας πως πρόκειται για «ταυτοτικά στοιχεία απαραίτητα για την επιβίωσή μας». Εξέφρασε, επίσης, τον σεβασμό του για τους πολίτες που βούτηξαν στα παγωμένα νερά του ποταμού Σακουλέβα για να ανασύρουν τον σταυρό, ενώ εξήρε την τοπική κοινωνία της Φλώρινας, «που αναδεικνύει τον ξεχωριστό ρόλο των ακριτικών περιοχών για την πατρίδα μας».

Νωρίτερα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας παρέστη στη δοξολογία για τα Θεοφάνεια, η οποία τελέστηκε στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Παντελεήμονος στη Φλώρινα, προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Φλώρινας, Πρεσπών και Εορδαίας κ. Ειρηναίου. Ακολούθησε η τελετή του αγιασμού των υδάτων στον ποταμό Σακουλέβα. Στις εκδηλώσεις παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος Φλώρινας Βασίλης Γιαννάκης, ο αντιπεριφερειάρχης Αθανάσιος Τάσκας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σταύρος Παπασωτηρίου, αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.