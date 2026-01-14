Πολιτική

Νίκος Δένδιας: Υποδεχόμαστε τον «Κίμωνα» την πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra, σύμβολο νέας εποχής για το Πολεμικό Ναυτικό

Το θωρηκτό «Αβέρωφ», η τριήρης «Ολυμπιάς» και έξι πλοία του Στόλου μας υποδέχονται στον Σαρωνικό τον «Κίμωνα»
Η πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra, «Κίμων», εν πλω στη Μεσόγειο
Η πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra, «Κίμων», εν πλω στη Μεσόγειο / EUROKINISSI

Ώρες απομένουν για να υποδεχτεί το Πολεμικό μας Ναυτικό τη φρεγάτα «Κίμων», την πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra. Ως γνωστόν, στις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης (15.01.2026) έχει προγραμματιστεί να πλεύσει από την Πειραϊκή έναντι της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα και τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια αναμένεται να επιβιβαστούν στις 11.00 π.μ. με ελικόπτερο στην πρώτη φρεγάτα Belharra, όσο αυτή θα πλέει προς τον Ναύσταθμο Σαλαμίνας.

«Το θωρηκτό ”Αβέρωφ”, η τριήρης ”Ολυμπιάς” και έξι πλοία του Στόλου μας υποδέχονται αύριο (σ.σ. σήμερα) στο Σαρωνικό τον ”Κίμωνα”, την πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra, σύμβολο μιας νέας εποχής για το Πολεμικό Ναυτικό και την Εθνική Άμυνα».

Αυτό ανέφερε μέσω Χ (πρώην Twitter) ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

 

Λίγο πριν τις δώδεκα το μεσημέρι, ο κ. Δένδιας θα επισκεφθεί εν πλω τη φρεγάτα «Κίμων» παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του πρωθυπουργού.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
163
118
115
92
89
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Σκληρή απάντηση ΥΠΑΑΤ σε Λιακούλη για την ευλογιά: Τα ίδια λέει και η Λατινοπούλου
«Ή δεν έχει διαβάσει τις απαντήσεις ή επιλέγει να τις αγνοεί» αναφέρει το υπουργείο, κάνοντας λόγο για επαναλαμβανόμενη παραπληροφόρηση σε ζήτημα με σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες
Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη
Newsit logo
Newsit logo