Belharra: Στις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης η φρεγάτα «Κίμων» θα πλεύσει από την Πειραϊκή – Εν πλω Τασούλας, Μητσοτάκης και Δένδιας

Ιστορικά πλοία, φρεγάτες, πολιτική και στρατιωτική ηγεσία και «ήρεμα νερά», το σκηνικό είναι έτοιμο για να καλωσορίσει αύριο, Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026, όχι μόνο το Πολεμικό Ναυτικό αλλά όλη η Ελλάδα το νέο υπερσύγχρονο πλοίο της, την φρεγάτα «Κίμων» τύπου Belharra.

Στις 12.00 αύριο το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί να πλεύσει η φρεγάτα «Κίμων» από την Πειραϊκή έναντι της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, ενώ την πρώτη ελληνική Belharra θα συνοδεύσουν οι ανάστροφες πλώρες του ιστορικού θωρακισμένου καταδρομικού «Αβέρωφ» και της αθηναϊκής τριήρους «Ολυμπιάς».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα και τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια αναμένεται να επιβιβαστούν στις 11.00 π.μ. με ελικόπτερο στην φρεγάτα, όσο αυτή θα πλέει προς τον Ναύσταθμο Σαλαμίνας.

Το Πολεμικό Ναυτικό έδωσε στη δημοσιότητα και ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται το ταξίδι της πρώτης ελληνικής Belharra από την Γαλλία προς την Ελλάδα και τη στιγμή που συνοδεύεται για πρώτη φορά από άλλο πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού, την φρεγάτα «ΑΙΓΑΙΟΝ».

Ο «Κίμωνας» έφτασε σήμερα, Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026, στις ελληνικές θάλασσες, με τον Αρχηγό ΓΕΝ Δημήτριο Ελευθέριο Κατάρα να την υποδέχεται με ένα ναυτικό σήμα.

Την φρεγάτα «KΙΜΩΝ» δεν παρέλειψαν να «καλωσορίσουν» και οι γείτονές μας, καθώς δύο τουρκικά ATR-72 πραγματοποίησαν 3 παραβάσεις του FIR Αθηνών και 7 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου στο κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Πηγή: OnAlert.gr