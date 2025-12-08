Νίκος Καρανίκας: Στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν σκοπό να πάνε με τον Τσίπρα αλλά αυτός δεν τους θέλει μαζί του

Σφοδρή κριτική σε κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα οποία επιθυμούν να ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα στα επόμενα πολιτικά του σχέδια παρότι εκείνος δεν έχει την ίδια βούληση, άσκησε ο πρώην σύμβουλος του άλλοτε πρωθυπουργού, Νίκος Καρανίκας, αργά χθες (08.12.2025) το βράδυ.

Μιλώντας στο One Channel και στην εκπομπή «ΕΔΩ*» με τον Σταμάτη Ζαχαρό, ο Νίκος Καρανίκας καταφέρθηκε εναντίον αυτών των ηγετικών μελών του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι «έχουν σκοπό να πάνε με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά αυτός δεν τους θέλει μαζί του».

«Δεν έχουν κατανόηση ότι ο Τσίπρας δεν τους θέλει γι’ αυτό και τους έβαλε σε έναν εξώστη να κάθονται και τους θύμισε πώς έγινε ένα συνέδριο πριν από έναν χρόνο με face control και με εξώστες όπου είχαν εξορίσει αντιπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ σε εκείνο εκεί το μπουζουξίδικο», είπε ο άλλοτε συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού.

Απέδωσε μάλιστα τη στάση αυτών των στελεχών που επιδιώκουν πάση θυσία να πάνε με τον Αλέξη Τσίπρα, «στην απελπισία που αισθάνονται για το κομματικό τους μέλλον».

«Το κόμμα αυτό είναι μακιαβελικό και ο σκοπός αγιάζει τα μέσα», εξήγησε το σκεπτικό του ο Νίκος Καρανίκας.