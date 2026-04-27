Ντόρα Μπακογιάννη: «Δεν καταλαβαίνω ποια θα είναι η προοπτική του μέλλοντος για τον κ. Σαμαρά»

Αιχμές για τα σενάρια περί κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά και σαφή στήριξη στον Άκη Σκέρτσο μετά τις αντιδράσεις στο εσωτερικό της ΝΔ, περιείχε η παρέμβαση της Ντόρας Μπακογιάννη στα Παραπολιτικά 90,1. Η βουλευτής Χανίων χαρακτήρισε τον υπουργό Επικρατείας «εξαιρετικά καλό τεχνοκράτη», λέγοντας ότι το άρθρο του «παρεξηγήθηκε τρομερά», ενώ για τον πρώην πρωθυπουργό σημείωσε πως έχει «πρόβλημα κατανόησης» ως προς την πολιτική προοπτική μιας νέας κίνησής του.

Αναφερόμενη στον Άκη Σκέρτσο και στις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι αναφορές του για τη σχέση βουλευτών και πολιτών, η Ντόρα Μπακογιάννη έκανε λόγο για «πάρα πολύ μεγάλη παρεξήγηση». «Ο Άκης Σκέρτσος έχει προσφέρει 7 χρόνια στο Μέγαρο Μαξίμου, είναι ένας εξαιρετικά καλός τεχνοκράτης», είπε, προσθέτοντας ότι πρόκειται για άνθρωπο «στον οποίο καταλήγουμε όλοι όταν έχουμε ερωτήσεις και θέλουμε στοιχεία».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ίδια υποστήριξε ότι το άρθρο του υπουργού Επικρατείας «δεν στρέφεται καθόλου εναντίον των βουλευτών», αλλά, αντιθέτως, «λέει ότι τους τιμάει». Όπως σημείωσε, «διαμορφώθηκε μια αίσθηση ότι ο Σκέρτσος στρέφεται εναντίον της πρακτικής των βουλευτών», κάτι που, κατά την ίδια, «δεν είναι αλήθεια».

Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις στο εσωτερικό της ΝΔ, αλλά και την τοποθέτηση του Μάκη Βορίδη, η Ντόρα Μπακογιάννη ανέφερε: «Δεν σημαίνει ότι εγώ συμφωνώ πάντοτε με αυτά που λέει ο κ. Βορίδης. Νομίζω ότι δεν τον διάβασε καλά».

«Δεχόμαστε μια επίθεση γενική»

Η πρώην υπουργός και βουλευτής της ΝΔ περιέγραψε, πάντως, το κλίμα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα ως ιδιαίτερα φορτισμένο. «Αυτή τη στιγμή είμαστε όλοι στην τσίτα, όλη η Κοινοβουλευτική Ομάδα, γιατί δεχόμαστε μια επίθεση γενική», είπε, αναφερόμενη στις κατηγορίες περί ρουσφετολογικών πρακτικών. «Αυτή η απλή ερώτηση δεν μπορεί να ποινικοποιηθεί», πρόσθεσε, περιγράφοντας την περίπτωση πολίτη που απευθύνεται σε βουλευτή ζητώντας να εξεταστεί αν έχει αδικηθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι είπε για Σαμαρά, Τσίπρα και Καρυστιανού

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, η Ντόρα Μπακογιάννη ρωτήθηκε για τα σενάρια περί δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. «Ο τελευταίος άνθρωπος στην Ελλάδα που ξέρει τι θα κάνει ο κ. Σαμαράς είμαι εγώ», απάντησε, προσθέτοντας ότι τα κόμματα δημιουργούνται «όταν υπάρχουν υπαρκτές ανάγκες και προοπτική μέλλοντος».

Για τον Αντώνη Σαμαρά, πάντως, σημείωσε: «Ομολογώ ότι με τον κ. Σαμαρά έχω ένα πρόβλημα κατανόησης. Δεν καταλαβαίνω ποια θα είναι η προοπτική του μέλλοντος για τον κ. Σαμαρά».

Η Ντόρα Μπακογιάννη σχολίασε και τα σενάρια για πιθανές πολιτικές κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού, λέγοντας ότι μπορεί να αντιληφθεί τους λόγους που, κατά την ίδια, θα ήθελαν να προχωρήσουν σε νέο κόμμα. Για τον πρώην πρωθυπουργό, ωστόσο, ανέφερε με αιχμηρό τρόπο ότι «το ότι ο κ. Τσίπρας θέλει διά της παρουσίας του να επαναφέρει την κανονικότητα στην Ελλάδα μου ακούγεται λίγο ως ανέκδοτο».

Όπως πρόσθεσε, εάν ο Αλέξης Τσίπρας ήθελε να υπηρετήσει την κανονικότητα, «θα έμενε αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ και στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης», επιχειρώντας «να κάνει τη ζωή του Μητσοτάκη δύσκολη». Αντί αυτού, όπως είπε, «επέλεξε τη φυγή».