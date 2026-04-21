Ντόρα Μπακογιάννη για 21η Απριλίου: Η φωτογραφία από τη σύλληψη του πατέρα της, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη

Σε ανάρτηση για τη συμπλήρωση 59 ετών από το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967 προχώρησε η πρώην υπουργός και βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας, Ντόρα Μπακογιάννη.

Η πρώην υπουργός Εξωτερικών δημοσίευσε στα social media φωτογραφία από τη σύλληψη του πατέρα της, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, την ημέρα της εκδήλωσης του πραξικοπήματος. Στην εικόνα διακρίνεται μια σπασμένη πόρτα από τον χώρο όπου βρισκόταν ο αείμνηστος πρώην πρωθυπουργός, με τη φράση: «Ξημέρωμα 21ης Απριλίου 1967, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης». Στο μήνυμά της, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ντόρα Μπακογιάννη σημειώνει ότι «η σπασμένη πόρτα δεν είναι απλώς ένα αντικείμενο, είναι σύμβολο μιας εποχής που η δημοκρατία βιάστηκε και οι ελευθερίες καταπατήθηκαν».

Όπως επισημαίνει, πρόκειται για μια στιγμή από το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου και τη σύλληψη του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, «που θυμίζει πόσο εύθραυστη είναι η ελευθερία». Παράλληλα, στέκεται στη σημασία της ιστορικής μνήμης, τονίζοντας ότι «σήμερα η μνήμη γίνεται ευθύνη, να μην επιτρέψουμε ποτέ ξανά στη δημοκρατία να σπάσει».

Η ανάρτηση της Ντόρας Μπακογιάννη για την 21η Απριλίου

«Η σπασμένη πόρτα δεν είναι απλώς ένα αντικείμενο, είναι σύμβολο μιας εποχής που η δημοκρατία βιάστηκε και οι ελευθερίες καταπατήθηκαν.

Στιγμή από το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου του 1967 και την σύλληψη του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, που θυμίζει πόσο εύθραυστη είναι η ελευθερία. Σήμερα η μνήμη γίνεται ευθύνη, να μην επιτρέψουμε ποτέ ξανά στην δημοκρατία να σπάσει.»