Ντόρα Μπακογιάννη: Υπέρ της αλλαγής εκλογικού νόμου – Θέλει τον Καραμανλή στο συνέδριο της ΝΔ

Τη συζήτηση για τον ρόλο του βουλευτή και την αλλαγή του εκλογικού νόμου επανέφερε η Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας την Τετάρτη (29.04.2026) στον ΣΚΑΪ 100,3, σε μια περίοδο κατά την οποία η Νέα Δημοκρατία κινείται σε προσυνεδριακούς ρυθμούς, με εμφανείς πιέσεις και εντάσεις στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Η πρώην υπουργός εξέφρασε, παράλληλα, την επιθυμία της να δώσει το «παρών» στο συνέδριο και ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής.

«Είναι πραγματικά μια εποχή στην οποία ο ρόλος του βουλευτή πρέπει να συζητηθεί», τόνισε η πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι το πολιτικό σύστημα οφείλει να επανεξετάσει συνολικά τον τρόπο εκπροσώπησης. Στο πλαίσιο αυτό, η Ντόρα Μπακογιάννη επανέφερε την πρότασή της για την αλλαγή του εκλογικού νόμου, κάνοντας λόγο για ένα μικτό εκλογικό σύστημα, με μονοεδρικές και λίστα στην περιφέρεια.

«Δικαιούμαι λοιπόν να πω ότι κατά τη γνώμη μου ένα σύστημα το οποίο θα είχε μονοεδρικές και λίστα στην περιφέρεια θα έφερνε κόσμο στην πολιτική ενός άλλου επιπέδου», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι το υποστηρίζει «μετά λόγου γνώσεως».

Η τοποθέτησή της έρχεται λίγες ημέρες μετά την παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή, όπου ο πρωθυπουργός είχε ανοίξει αντίστοιχη συζήτηση για το ποιο εκλογικό σύστημα υπηρετεί καλύτερα τη δημοκρατία, αλλά και για τη χρησιμότητα του σταυρού προτίμησης.

Αιχμές Μπακογιάννη για Κοβέσι και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Η Ντόρα Μπακογιάννη αναφέρθηκε και στο κλίμα που επικρατεί στη Νέα Δημοκρατία ενόψει του συνεδρίου, σημειώνοντας ότι οι βουλευτές δέχθηκαν «πολύ μεγάλη επίθεση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Σχολιάζοντας τις αναφορές της Λάουρα Κοβέσι, είπε χαρακτηριστικά: «Εδώ πέρα η κυρία Κοβέσι μάς είπε τη δακρύβρεχτη ιστορία της αγρότισσας η οποία επικοινώνησε μαζί της», θέτοντας παράλληλα το ερώτημα αν ελέγχθηκε η βασιμότητα των σχετικών καταγγελιών.

«Ποια είναι η διαφορά από αυτό που κάνουμε εμείς;», διερωτήθηκε, αναφερόμενη στις παρεμβάσεις βουλευτών για ζητήματα πολιτών, ενώ εξέφρασε την αντίθεσή της στην έντονη κριτική που ασκείται σε τέτοιου είδους κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες.

«Είναι δυνατόν σε μια ευρωπαϊκή χώρα ένα άρθρο πέντε βουλευτών να θεωρείται ανταρσία;», ανέφερε, κάνοντας λόγο για στρέβλωση στη λειτουργία του πολιτικού συστήματος.

«Δεν θεωρούμε τους εαυτούς μας τέλειους»

Η πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας αναγνώρισε ότι υπάρχουν αδυναμίες και λάθη, σημειώνοντας πως «δεν θεωρούμε τους εαυτούς μας τέλειους». Ωστόσο, επέμεινε στην ανάγκη να γίνεται διάκριση ανάμεσα στην κριτική και στην απαξίωση των θεσμών.

Αναφερόμενη στην υπόθεση των υποκλοπών και ευρύτερα στη λειτουργία της Δικαιοσύνης, προειδοποίησε για τον κίνδυνο να εμπεδωθεί στην κοινωνία η αντίληψη ότι η Δικαιοσύνη λειτουργεί «α λα καρτ».

«Υπάρχει στον λαό μία αίσθηση ότι η Δικαιοσύνη είναι δικαιοσύνη α λα καρτ», είπε, χαρακτηρίζοντας αυτή την αντίληψη «τεράστιο λάθος». Όπως τόνισε, είναι θεμιτό να ασκείται κριτική στις δικαστικές αποφάσεις, όχι όμως να αμφισβητείται συλλήβδην ο θεσμός.

«Δεν μπορεί να πυροβολείται ο κοινοβουλευτισμός, εξίσου δεν μπορεί να πυροβολείται και η Δικαιοσύνη», υπογράμμισε.

Κλείνοντας, η Ντόρα Μπακογιάννη αναφέρθηκε και στον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή, εκφράζοντας την επιθυμία της να δώσει το «παρών» στο επερχόμενο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.