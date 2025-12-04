Πολιτική

Ο Αλέξης Τσίπρας «την είπε» στον εξώστη – Φάμελλος και Χαρίτσης άκουσαν σε ζωντανή μετάδοση ότι «τελείωσαν»

Η αποκωδικοποίηση της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα
Η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα
Ο Δημήτρης Παπαδημούλης, η Όλγα Γεροβασίλη, ο Σωκράτης Φάμελλος, ο Αλέξης Χαρίτσης και ο Πέτρος Κόκκαλης στην πρώτη σειρά του εξώστη / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSΙ
Κατερίνα Σερέτη

Τον εαυτό του αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχρισε χθες Πέμπτη (03/12/25) στο Παλλάς στην παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη» ο Αλέξης Τσίπρας.

Δεν ήταν μόνο η προαναγγελία ενός νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα αλλά και η αποκαθήλωση όλων όσων ηγούνται της κεντροαριστεράς πολλοί εκ των οποίων ήταν παρόντες.

Πολλοί ήταν εκείνοι που σχολίασαν και την χωροταξία καθώς όλοι εκείνοι που επιθυμούν να γίνουν συνοδοιπόροι του δεν ήταν κοντά του στην πλατεία του Παλλάς αλλά σε έναν εξώστη.

Παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα
Δραγασάκης, Γεροβασίλης, Φάμελλος, Χαρίτσης, Κόκκαλης, Καλαματιανός, Ζαχαριάδης, Θεοχαρόπουλος, Ψυχογιός στον εξώστη του Παλλάς / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης αλλά και η Όλγα Γεροβασίλη, όλοι αυτοί δηλαδή που έμειναν και πάλεψαν για να μείνει όρθιο το κόμμα του οποίου ηγήθηκε ο κ. Τσίπρας και κυβέρνησε τη χώρα τον άκουσαν να απαξιώνει την σημερινή αντιπολίτευση λέγοντας:

«Όσο οι σημερινοί σχηματισμοί της αντιπολίτευσης δείχνουν να μην μοιράζονται την ίδια αγωνία για μια εναλλακτική προοπτική για τη χώρα. Όσο θα επιμένουν σε λογικές που αφορούν το μικρόκοσμό τους και όχι την κοινωνία τόσο θα εδραιώνεται στους πολίτες η πεποίθηση ότι ο κύκλος τους έχει κλείσει. Γι’ αυτό, εξάλλου, και παραιτήθηκα από την ασφάλεια της βουλευτικής καρέκλας».

Η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα
Ο εξώστης του Παλλάς στην παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Και το γεγονός ότι απευθυνόμενος στους πολίτες είπε ότι «η σημερινή παρουσία σας είναι μια εκδήλωση προσδοκίας, μια δήλωση συμμετοχής στο νέο ταξίδι», σε συνδυασμό με τη διαβεβαίωση «θα είμαστε μαζί και σ’ αυτό το ταξίδι», προανήγγειλε αυτό που έρχεται και είναι ένα νέο κόμμα.

Μίλησε για την ανάγκη ενός νέου πατριωτισμού αλλά και μιας νέας μεταπολίτευσης, ενός πολιτικού Big Bang που θα αναδιατάξει ριζικά τους πολιτικούς συσχετισμούς και θα φέρει στο προσκήνιο της πολιτικής νέους πολιτικούς σχηματισμούς με επίκεντρο την συμμετοχή των πολιτών.

Ένα κύμα πολιτικοποίησης και συμμετοχής για την υπεράσπιση των θεσμών, την αποκατάσταση του ελλείμματος εμπιστοσύνης με το πολιτικό σύστημα, το κοινοβούλιο την δικαιοσύνη, το κράτος δικαίου.

Παρουσιάζοντας επιγραμματικά το σχέδιό του και το πολιτικό του αφήγημα το οποίο βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες: ανάπτυξη, αναδιανομή, ασφάλεια και ανθεκτικότητα.

Μίλησε επίσης για ένα «σοκ Δημοκρατίας, εντιμότητας και δικαιοσύνης» κι αυτό γιατί όπως υποστήριξε, η χώρα βρίσκεται σε ένα περιβάλλον «πρωτοφανούς και γενικευμένης διαφθοράς», όπου «η τοξικότητα των υποκλοπών, η δυσωδία του ΟΠΕΚΕΠΕ και η έλλειψη οξυγόνου στο έγκλημα των Τεμπών» συνθέτουν μια εικόνα θεσμικής υποχώρησης.

«Δεν έχουμε μια κυβέρνηση που κάνει λάθος έχουμε μια λάθος κυβέρνηση», είπε χαρακτηριστικά και αυτή ήταν επί της ουσίας η μοναδική του αναφορά στην ΝΔ αφού ο στόχος του ήταν οι σύντροφοί του. 

Πολιτική
