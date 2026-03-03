Ο Ανδρουλάκης θα συναντηθεί σήμερα με τον Μητσοτάκη για να ενημερωθεί για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή

To κατώφλι του γραφείου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή θα περάσει στις δώδεκα το μεσημέρι (3.3.26) ο Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να ενημερωθεί για τα τεκταινόμενα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, καθώς και για τη θέση και τις προτεραιότητες της χώρας μας απέναντι σε αυτά.

Είχε προηγηθεί σχετικό αίτημα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, να το κάνει αποδεκτό, τακτική που θα ακολουθήσει για όλους τους πολιτικούς αρχηγούς που έχουν θελήσει ή θα θελήσουν να ενημερωθούν.

Πρόκειται για μία συνάντηση θεσμική, με πολύ συγκεκριμένο και αυστηρό περιεχόμενο, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να επιθυμεί να έχει ενημέρωση για όλα τα δεδομένα, τις εξελίξεις, αλλά και τις συνέπειες που προμηνύονται μεταξύ άλλων για την Κύπρο που φαίνεται να είναι από χθες στο μάτι του κυκλώνα.

Στο ΠΑΣΟΚ τηρούν απολύτως θεσμική, αλλά και σοβαρή στάση, αφού στόχος τους είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης να τοποθετηθεί μόνο μετά από την ενημέρωση που θα έχει θεσμικά και αφού ζυγίσει τα δεδομένα της κρίσης και το πώς αυτά θα επηρεάσουν την ελληνική πραγματικότητα.

Σε κάθε περίπτωση, πάγια άποψη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ είναι ότι πρέπει να υπάρξει αποκλιμάκωση, αφού η διαφαινόμενη προοπτική κλιμάκωσης, δημιουργεί έντονη ανησυχία. Ο ίδιος, είχε θέσει εξ αρχής ως προϋποθέσεις για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή, τη διπλωματία, τη συνεννόηση και τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ότι η διπλωματία ήταν και παραμένει η μόνη οδός για την ειρήνη, τη σταθερότητα, την πυρηνική ασφάλεια και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή, υποστήριξε ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών Υποθέσεων του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει στέρεες και αποτελεσματικές πρωτοβουλίες για την άμεση ειρήνευση και σταθεροποίηση, καθώς και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για τον έλεγχο και τον περιορισμό των πυρηνικών προγραμμάτων της Τεχεράνης. «Η Ελλάδα, ως κράτος-μέλος ΕΕ και μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ, οφείλει να μείνει σταθερά προσηλωμένη στο διεθνές δίκαιο, στηρίζοντας έμπρακτα κάθε πρωτοβουλία για την ειρηνική επίλυση των διαφορών, με διπλωματικά μέσα», είπε.

Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Μάντζος υποστήριξε (Real FM) ότι «η Ελληνική Πολιτεία οφείλει να είναι απολύτως προετοιμασμένη σε επίπεδο γεωπολιτικής, οικονομικής και ενεργειακής ασφάλειας», αλλά και να κάνει σαφές σε όλους τους τόνους ότι η χώρα μας δεν μπορεί και δεν πρόκειται να συμμετάσχει στον πόλεμο. Εκτιμώντας, μάλιστα, ότι η Τουρκία θα θελήσει να διαδραματίσει έναν δήθεν διαμεσολαβητικό ρόλο, όπως έκανε άλλοτε στο ουκρανικό, στο ΠΑΣΟΚ τονίζουν την ανάγκη η Ελλάδα, απέναντι στις όποιες καιροσκοπικές επιλογές που ακολουθεί ο κ. Ερντογάν, να σταθεί ως ένας αξιόπιστος σύμμαχος της διεθνούς κοινότητας και όχι μόνο των ΗΠΑ.