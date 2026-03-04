Ο Δένδιας διαψεύδει τον Κουτσούμπα για τα drones στη Σούδα: Δεν έχουμε καμία τέτοια πληροφόρηση, έχουμε λάβει τα μέτρα μας

Τη στάση της Ελλάδας απέναντι στις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την απόφαση της κυβέρνησης να συνδράμει στη θωράκιση της Κύπρου σχολίασε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, τονίζοντας ότι η παρουσία ελληνικών δυνάμεων στη Μεγαλόνησο έχει ως αποστολή «να προστατεύσει συνολικά τον νόμιμο πληθυσμό» της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Μιλώντας στον Alpha, ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στη φρεγάτα τύπου Belharra «Κίμων», η οποία πραγματοποιεί το πρώτο της ταξίδι και έχει σταλεί στην Κύπρο εν μέσω κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. «Ξέρουν πολύ καλά το πλοίο τους», σημείωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας για το πλήρωμα, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι το πλοίο «δεν έχει ενταχθεί πλήρως σε επιχειρησιακές συνθήκες» και ότι η επιχειρησιακή του ένταξη ήταν προγραμματισμένη να ολοκληρωθεί τους επόμενους τέσσερις μήνες.

Ερωτηθείς για ενδεχόμενες αντιδράσεις της Τουρκίας στην ελληνική παρουσία, ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε ότι «στην Κύπρο ξεκαθάρισα ότι η παρουσία των ελληνικών πλοίων και αεροσκαφών είναι για την προστασία συνολικά του πληθυσμού της Κυπριακής Δημοκρατίας». «Προσφέρουμε συνολικά υπηρεσίες και είμαστε περήφανοι γι’ αυτό», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι, όσο γνωρίζει ο ίδιος, «δεν υπήρξε συνεννόηση» με την Άγκυρα.

«Η Ελλάδα θεωρώ ότι είναι προστατευμένη από ενδεχόμενα χτυπήματα από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Τα ιρανικά όπλα οριακά μπορούν να φτάσουν στα ελληνικά εδάφη, ωστόσο, έχουμε λάβει όλα τα μέτρα για να μην κινδυνέψουμε», είπε ο Νίκος Δένδιας απαντώντας στο εάν η Ελλάδα διατρέχει κίνδυνο. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας επίσης διέψευσε τον γγ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος μετά την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής, μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες υποστήριξε ότι: «Δύο από τα τέσσερα drones που αναχαιτίστηκαν στον εναέριο χώρο της Κύπρου φέρονται να είχαν κατεύθυνση προς τη βάση της Σούδας στην Κρήτη». «Δεν έχουμε καμία τέτοια πληροφόρηση. Θεωρώ ότι θα την είχαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.