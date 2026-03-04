Πολιτική

Ο Δένδιας διαψεύδει τον Κουτσούμπα για τα drones στη Σούδα: Δεν έχουμε καμία τέτοια πληροφόρηση, έχουμε λάβει τα μέτρα μας

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, σε συνέντευξή του, αναφέρθηκε στην αποστολή φρεγατών και αεροσκαφών στη Μεγαλόνησο, στη συμμετοχή της «Κίμων» στο πρώτο της ταξίδι και στις εκτιμήσεις για τη Σούδα και τις τουρκικές αντιδράσεις
Νίκος Δένδιας
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ / ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ/ EUROKINISSI

Τη στάση της Ελλάδας απέναντι στις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την απόφαση της κυβέρνησης να συνδράμει στη θωράκιση της Κύπρου σχολίασε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, τονίζοντας ότι η παρουσία ελληνικών δυνάμεων στη Μεγαλόνησο έχει ως αποστολή «να προστατεύσει συνολικά τον νόμιμο πληθυσμό» της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Μιλώντας στον Alpha, ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στη φρεγάτα τύπου Belharra «Κίμων», η οποία πραγματοποιεί το πρώτο της ταξίδι και έχει σταλεί στην Κύπρο εν μέσω κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. «Ξέρουν πολύ καλά το πλοίο τους», σημείωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας για το πλήρωμα, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι το πλοίο «δεν έχει ενταχθεί πλήρως σε επιχειρησιακές συνθήκες» και ότι η επιχειρησιακή του ένταξη ήταν προγραμματισμένη να ολοκληρωθεί τους επόμενους τέσσερις μήνες.

Ερωτηθείς για ενδεχόμενες αντιδράσεις της Τουρκίας στην ελληνική παρουσία, ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε ότι «στην Κύπρο ξεκαθάρισα ότι η παρουσία των ελληνικών πλοίων και αεροσκαφών είναι για την προστασία συνολικά του πληθυσμού της Κυπριακής Δημοκρατίας». «Προσφέρουμε συνολικά υπηρεσίες και είμαστε περήφανοι γι’ αυτό», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι, όσο γνωρίζει ο ίδιος, «δεν υπήρξε συνεννόηση» με την Άγκυρα.

«Η Ελλάδα θεωρώ ότι είναι προστατευμένη από ενδεχόμενα χτυπήματα από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Τα ιρανικά όπλα οριακά μπορούν να φτάσουν στα ελληνικά εδάφη, ωστόσο, έχουμε λάβει όλα τα μέτρα για να μην κινδυνέψουμε», είπε ο Νίκος Δένδιας απαντώντας στο εάν η Ελλάδα διατρέχει κίνδυνο. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας επίσης διέψευσε τον γγ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος μετά την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής, μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες υποστήριξε ότι: «Δύο από τα τέσσερα drones που αναχαιτίστηκαν στον εναέριο χώρο της Κύπρου φέρονται να είχαν κατεύθυνση προς τη βάση της Σούδας στην Κρήτη».  «Δεν έχουμε καμία τέτοια πληροφόρηση. Θεωρώ ότι θα την είχαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.  

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
148
136
127
99
97
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Ντόρα Μπακογιάννη για Κύπρο: Η Ελλάδα κινήθηκε αμυντικά, έβαλε ασπίδα θωράκισης και ξύπνησε την Ευρώπη
Σε συνέντευξή της, η πρώην ΥΠΕΞ και βουλευτής της ΝΔ περιέγραψε την κατάσταση στη Μέση Ανατολή ως «ρευστή και επικίνδυνη» και έκρινε ότι η μόνη διέξοδος μπορεί να προκύψει από παρασκηνιακή συνεννόηση ΗΠΑ–Ιράν, προειδοποιώντας για οικονομικές συνέπειες αν ο πόλεμος παραταθεί
Ντόρα Μπακογιάννη 6
Κυριάκος Μητσοτάκης από Αρσάκειο: «Η Δικαιοσύνη πρέπει να είναι θωρακισμένη και μακριά από αμφισβητήσεις»
Στην εκδήλωση για την επανέναρξη λειτουργίας του ΣτΕ, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις για ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης, στη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και στον ρόλο της Κομισιόν ως «τελικού κριτή» του κράτους δικαίου
Μητσοτάκης στο Αρσάκειο
Παύλος Μαρινάκης για Κύπρο και Μέση Ανατολή: «Για ακόμη μία φορά είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας»
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε για την αποστολή φρεγατών και F-16, την αυξημένη επιφυλακή και τους επαναπατρισμούς, ενώ άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση για την εκλογική περιφέρεια κατοίκων εξωτερικού και για την «πολιτικοποίηση» των υποκλοπών
Παύλος Μαρινάκης
Πυρά της αντιπολίτευσης για την «εμπλοκή» της Ελλάδας στη Μέση Ανατολή: Τα δύσπεπτα φασόλια, ο Λουδοβίκος και οι βάσεις των ΗΠΑ
Η συζήτηση στην Ολομέλεια εξελίχθηκε σε αντιπαράθεση για την κλιμάκωση ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν, τον ρόλο των ελληνικών υποδομών και την αμυντική συνδρομή προς την Κύπρο, με το σχέδιο νόμου για την επιστολική ψήφο να περνά σε δεύτερο πλάνο
Βουλή
19
Ρήγμα στη γραμμή ΣΥΡΙΖΑ: Ραγκούσης και Μαντζουράνης υπέρ της αποστολής ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο
Με κοινή δήλωση τα στελέχη της Κουμουνδούρου ζητούν «απροϋπόθετη» στήριξη της Μεγαλονήσου με φρεγάτες και μαχητικά, στον απόηχο των εσωκομματικών ζυμώσεων για τη στάση απέναντι στις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν
Μαντζουράνης και Ραγκούσης
Newsit logo
Newsit logo