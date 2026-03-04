Πολιτική

Κουτσούμπας: Δυο από τα 4 drones που αναχαιτίστηκαν στην Κύπρο είχαν προορισμό τη Σούδα 

Αίσθηση προκάλεσαν τα λεγόμενα του γ.γ. του ΚΚΕ σε συνομιλία με τους δημοσιογράφους στη Βουλή
Δημήτρης Κουτσούμπας
Ο Δημήτρης Κουτσούμπας στη Βουλή / (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Σε μια αποκάλυψη προχώρησε ο γ.γ. του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας για το θέμα της Κύπρου αφού είχε ολοκληρώσει την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής. 

Σε πηγαδάκι με κοινοβουλευτικούς συντάκτες ο Δημήτρης Κουτσούμπας υποστήριξε ότι: «Δύο από τα τέσσερα drones που αναχαιτίστηκαν στον εναέριο χώρο της Κύπρου φέρονται να είχαν κατεύθυνση προς τη βάση της Σούδας στην Κρήτη».

Ερωτηθείς από που έχει την πληροφορία ο γ.γ. του ΚΚΕ είπε: «Το ξέρουμε. Ας βγουν να με διαψεύσουν».

Και πρόσθεσε: «Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, η χώρα μας μετατρέπεται σε στόχο».

