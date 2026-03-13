Ο Ευάγγελος Γιαννακούρας θα ορκιστεί ως βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – Έχει επανέλθει στο κόμμα μετά την διαγραφή του το 2023

Ευάγγελος Γιαννακούρας / Eurokinissi

Ο Ευάγγελος Γιαννακούρας, ο οποίος θα ορκιστεί βουλευτής και θα πάρει την έδρα του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου στη Βουλή, είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ καθώς έχει επανέλθει στο κόμμα μετά την διαγραφή του το 2023.

Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος τέθηκε χθες Πέμπτη (12/03/2023) εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ μετά από απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη και την έδρα του καταλαμβάνει ο Ευάγγελος Γιαννακούρας.

Ο κ. Γιαννακούρας είχε διαγραφεί από το ΠΑΣΟΚ τον Σεπτέμβριο του 2023 λόγω της συμμετοχής του στο ψηφοδέλτιο του «γαλάζιου» Πέτρου Τατούλη στην περιφέρεια Πελοποννήσου στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτωβρίου 2023.

Μάλιστα το ΕΔΕΚΑΠ (το αρμόδιο όργανο δεοντολογίας του κόμματος) με σχετική ανακοίνωση τόνισε ότι «πρακτικές και συμπεριφορές που πλήττουν τη σφαίρα των ηθικών και αξιακών κανόνων μας δεν εκφράζουν το Κίνημά μας, δεν γίνονται αποδεκτές και είναι καταδικαστέες».

Ωστόσο ο Ευάγγελος Γιαννακούρας, ο οποίος ετοιμάζεται να ορκιστεί βουλευτής, έχει επανέλθει κανονικά στο ΠΑΣΟΚ εδώ και αρκετό καιρό και έχει ανακτήσει την κομματική του ταυτότητα.

Έτσι δεν τίθεται καμένα θέμα μείωσης των βουλευτών του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

