O Κεδίκογλου έτοιμος να παραιτηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ για τον Τσίπρα – «Σε καμία περίπτωση» μαζί του η Τζάκρη

Νέα τροφή στα σενάρια για ανακατατάξεις στον χώρο της Κεντροαριστεράς και, ειδικότερα, για ενδεχόμενη πολιτική κίνηση υπό τον Αλέξη Τσίπρα, έδωσαν οι δημόσιες τοποθετήσεις του βουλευτή Ευβοίας του ΣΥΡΙΖΑ, Συμεών Κεδίκογλου, αλλά και της ανεξάρτητης βουλευτού Θεοδώρας Τζάκρη, οι οποίοι κινήθηκαν σε εκ διαμέτρου αντίθετη γραμμή ως προς το πρόσωπο αλλά και τις προοπτικές του πρώην πρωθυπουργού.

Ο Συμεών Κεδίκογλου εμφανίστηκε ανοιχτός ακόμη και στο ενδεχόμενο να παραιτηθεί από την βουλευτική του έδρα προκειμένου να συμμετάσχει σε ένα νέο πολιτικό εγχείρημα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι αντίστοιχες σκέψεις δεν περιορίζονται μόνο στον ίδιο. Μιλώντας την Τετάρτη (22.04.2026) στον ρσ Παραπολιτικά 90,1, έκανε λόγο για ευρύτερες διεργασίες στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπάρχουν βουλευτές που βλέπουν θετικά μια τέτοια προοπτική.

«Υπάρχει κλίμα στην πλειοψηφία των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ να συμμετέχουν στο εγχείρημα Τσίπρα», ανέφερε χαρακτηριστικά, δίνοντας με μία φράση το στίγμα όσων εκτιμούν ότι ο πρώην πρωθυπουργός εξακολουθεί να αποτελεί το μόνο πρόσωπο που μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου.

Σύμφωνα με τον βουλευτή Ευβοίας, η δημόσια παρουσία και ο πολιτικός λόγος του Αλέξη Τσίπρα συνιστούν σήμερα τη μόνη ρεαλιστική εναλλακτική για τη συγκρότηση ενός ισχυρού αντίπαλου πόλου απέναντι στην κυβέρνηση.

Τζάκρη: «Το πρόβλημα του Αλέξη Τσίπρα είναι οι πράξεις και όχι τα λόγια του»

Στον αντίποδα, η Θεοδώρα Τζάκρη απέρριψε με κατηγορηματικό τρόπο κάθε ενδεχόμενο μελλοντικής συμπορεύσεως με τον πρώην πρωθυπουργό, επιλέγοντας μάλιστα ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα για να περιγράψει τον ρόλο που, κατά την άποψή της, διαδραμάτισε στις εξελίξεις του τελευταίου διαστήματος στον ΣΥΡΙΖΑ και ευρύτερα στον χώρο της Κεντροαριστεράς.

Η ανεξάρτητη βουλευτής και αντιπρόεδρος του κόμματος του Στέφανου Κασσελάκη, «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο», μιλώντας το πρωί της Τετάρτης (22.04.2026) στον ΣΚΑΪ, ήταν απολύτως αρνητική στο ενδεχόμενο συνεργασίας. «Σε καμία περίπτωση» δεν θα συμπορευόταν ξανά μαζί του, ξεκαθάρισε, απορρίπτοντας κάθε σχετικό σενάριο.

Η Θεοδώρα Τζάκρη προχώρησε ακόμη περισσότερο, αποδίδοντας στον πρώην πρωθυπουργό καθοριστική ευθύνη για την αποσύνθεση του πολιτικού χώρου από τον οποίο προέρχεται. Τον χαρακτήρισε «ηθικό αυτουργό» της διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ και συνέδεσε ευθέως τις δικές του επιλογές με την εικόνα πολυδιάσπασης που εμφανίζει σήμερα ο χώρος. «Αν αυτήν τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πέντε κομμάτια, οφείλεται στις ενέργειες του Τσίπρα», ανέφερε.

Στο ίδιο πνεύμα, υποστήριξε ότι το βασικό πρόβλημα του πρώην πρωθυπουργού δεν εντοπίζεται στα όσα λέει σήμερα, αλλά σε όσα έκανε όταν είχε τη δυνατότητα να επηρεάσει καθοριστικά τις εξελίξεις. «Το πρόβλημα του Αλέξη Τσίπρα είναι οι πράξεις και όχι τα λόγια του», σημείωσε, αφήνοντας σαφείς αιχμές για αναντιστοιχία ανάμεσα στη σημερινή ρητορική του και στις πολιτικές επιλογές που, κατά την ίδια, οδήγησαν στον κατακερματισμό της παράταξης.

Παράλληλα, η Θεοδώρα Τζάκρη εξέφρασε επιφυλάξεις τόσο για την αξιοπιστία όσο και για την ειλικρίνεια των προθέσεων του πρώην πρωθυπουργού. Όπως είπε, ο Αλέξης Τσίπρας είχε στο παρελθόν όλες τις δυνατότητες να προωθήσει την ιδέα μιας ενιαίας μεγάλης δημοκρατικής παράταξης, αλλά δεν το έπραξε. Αντιθέτως, κατά την εκτίμησή της, κινήθηκε προς την αντίθετη κατεύθυνση. «Είχε όσες ευκαιρίες ήθελε να προωθήσει την ενιαία μεγάλη δημοκρατική παράταξη και όχι μόνο δεν έκανε αυτό, αλλά το προβοκάρισε κιόλας», ανέφερε.

Παρά τη συνολικά απορριπτική στάση της, η ανεξάρτητη βουλευτής αναγνώρισε ως θετικά στοιχεία ορισμένες από τις πιο πρόσφατες παρεμβάσεις του πρώην πρωθυπουργού, ιδίως τη στροφή του προς το Κέντρο και την αναφορά του σε έναν «σύγχρονο πατριωτισμό». Ωστόσο, έσπευσε να καταστήσει σαφές ότι αυτό δεν αρκεί για να ανατρέψει τη δική της συνολική αποτίμηση ούτε να θεμελιώσει όρους πολιτικής επαναπροσέγγισης.