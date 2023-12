Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος έκλεισε το πολιτικό του γραφείο όπως έκανε γνωστό με ανάρτησή του στα social media. Ο πρώην βουλευτής δεν εξελέγει στις τελευταίες εκλογές και έτσι η πολιτική του καριέρα (για την ώρα) τελειώνει.

Όπως έγραψε στο προφίλ του στο Facebook ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος: «τέλος εποχής; Όσο και ξεκίνημα νέας. Οι ιδιότητες αλλάζουν. Οι αρχές και οι αξίες όχι. Αλλιώς δεν είναι αρχές και αξίες».

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες επιστρέφει και πάλι στη δημοσιογραφία και στο ευρωπαϊκό συντηρητικό site «Brussels Signal», όπου θα αρθρογραφεί στα αγγλικά.

Παράλληλα το κόμμα του «ΠΑΤΡΙΔΑ» δεν θα λάβει μέρος στις ευρωεκλογές του 2024, από τη στιγμή που αποφάσισε να κλείσει το πολιτικό του γραφείο.

Αφήνει όμως τα… πάντα ανοιχτά για το μέλλον, με την θρυλική ατάκα του Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ στον “Εξολοθρευτή”: «I’ll be back», έγραψε.

Τέλος εποχής; Όσο και ξεκίνημα νέας. Οι ιδιότητες αλλάζουν. Οι αρχές και οι αξίες όχι. Αλλιώς δεν είναι αρχές και αξίες. Και μην ξεχνιόμαστε. Η ζωή κάνει κύκλους. Ο αγαπημένος T.S. Eliot το έχει θέσει στη βάση του: “What we call the beginning is often the end. And to make an end is to make a beginning. The end is where we start from.” Ο δε Arnold το έχει πει επιγραμματικότερα: “I’ll be back.” Ευγνώμων.