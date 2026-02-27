Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε ένα λευκό τριαντάφυλλο στο γραφείο της δημοσιογράφου Αντιγόνης Πανέλλη που έφυγε από τη ζωή

Ένα λευκό τριαντάφυλλο στο γραφείο της δημοσιογράφου Αντιγόνης Πανέλλη, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή την Τετάρτη (25.2.26) σε ηλικία 57 ετών, άφησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή, το πρωί της Παρασκευής.

Πριν την έναρξη της συζήτησης στο πλαίσιο της «Ώρας του πρωθυπουργού» στη Βουλή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε την αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών και άφησε ένα λευκό τριαντάφυλλο στο γραφείο της δημοσιογράφου του ΑΠΕ-ΜΠΕ, που «έφυγε» βυθίζοντας στο πένθος τον δημοσιογραφικό κόσμο.

Μάλιστα, η συζήτηση στη Βουλή ξεκίνησε νωρίτερα από το συνηθισμένο ώστε ο πρωθυπουργός, οι πολιτικοί αρχηγοί και οι βουλευτές να παρευρεθούν στην κηδεία της δημοσιογράφου που θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 στην Αγία Σκέπη Παπάγου.

Ποια ήταν η Αντιγόνη Πανέλλη

Η Αντιγόνη Πανέλλη γεννήθηκε στην Πρέβεζα το 1969 και μεγάλωσε στην Κορωνησία της Άρτας. Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές της, ξεκίνησε να εργάζεται στην εφημερίδα «Ελεύθερος», όπου κάλυπτε τα ρεπορτάζ των υπουργείων Μεταφορών- Επικοινωνιών και ΥΠΕΧΩΔΕ. Στη συνέχεια, εργάστηκε στην εφημερίδα «Βραδυνή» και μεταπήδησε στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ στο οποίο και διακρίθηκε. Ακολούθως εντάχθηκε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και στην ιστοσελίδα cnn.gr όπου παρέμεινε μέχρι και σήμερα.