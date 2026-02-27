ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΔΗΣΗ
Πολιτική

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε ένα λευκό τριαντάφυλλο στο γραφείο της δημοσιογράφου Αντιγόνης Πανέλλη που έφυγε από τη ζωή

Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε την αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών και άφησε ένα λευκό τριαντάφυλλο στο γραφείο της δημοσιογράφου που «έφυγε» στα 57 της
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών στη Βουλή
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών στη Βουλή

Ένα λευκό τριαντάφυλλο στο γραφείο της δημοσιογράφου Αντιγόνης Πανέλλη, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή την Τετάρτη (25.2.26) σε ηλικία 57 ετών, άφησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή, το πρωί της Παρασκευής.

Πριν την έναρξη της συζήτησης στο πλαίσιο της «Ώρας του πρωθυπουργού» στη Βουλή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε την αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών και άφησε ένα λευκό τριαντάφυλλο στο γραφείο της δημοσιογράφου του ΑΠΕ-ΜΠΕ, που «έφυγε» βυθίζοντας στο πένθος τον δημοσιογραφικό κόσμο.

Μάλιστα, η συζήτηση στη Βουλή ξεκίνησε νωρίτερα από το συνηθισμένο ώστε ο πρωθυπουργός, οι πολιτικοί αρχηγοί και οι βουλευτές να παρευρεθούν στην κηδεία της δημοσιογράφου που θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 στην Αγία Σκέπη Παπάγου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο γραφείο της Αντιγόνης Πανέλλη στη Βουλή
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο γραφείο της Αντιγόνης Πανέλλη στη Βουλή

Ποια ήταν η Αντιγόνη Πανέλλη

Η Αντιγόνη Πανέλλη γεννήθηκε στην Πρέβεζα το 1969 και μεγάλωσε στην Κορωνησία της Άρτας. Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές της, ξεκίνησε να εργάζεται στην εφημερίδα «Ελεύθερος», όπου κάλυπτε τα ρεπορτάζ των υπουργείων Μεταφορών- Επικοινωνιών και ΥΠΕΧΩΔΕ. Στη συνέχεια, εργάστηκε στην εφημερίδα «Βραδυνή» και μεταπήδησε στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ στο οποίο και διακρίθηκε. Ακολούθως εντάχθηκε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και στην ιστοσελίδα cnn.gr όπου παρέμεινε μέχρι και σήμερα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
187
164
138
102
84
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Επιστολή προς την Bundestag για τη διατήρηση της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle - «62 χρόνια ανεξάρτητης δημοσιογραφίας»
Την επιστολή υπογράφουν οι βουλευτές της ΝΔ, Τάσος Χατζηβασιλείου και Φίλιππος Φόρτωμας, ο Κύπριος βουλευτής Χάρης Γεωργιάδης και ο Marian Wendt, επικεφαλής του Ιδρύματος Konrad-Adenauer για την Ελλάδα και Κύπρο
Το λογότυπο της Deutsche Welle έξω από τα κεντρικά γραφεία της στο Βερολίνο
Κώστας Μπακογιάννης σε Χάρη Δούκα: «Έλεος πια με το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, επιστρέψτε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του δημάρχου Αθηναίων»
Ο επικεφαλής της παράταξης Αθήνα Ψηλά υποστηρίζει ότι το παρατηρητήριο καθημερινότητας καταγράφει καθημερινά αυτά που η δημοτική αρχή αρνείται να ακούσει
Κώστας Μπακογιάννης 8
Newsit logo
Newsit logo