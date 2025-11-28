Πολιτική

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δέχτηκε τον πρόεδρο της Euronext, Στεφάν Μπουζνά

Η συνάντηση με τον Στεφάν Μπουζνά πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά την εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τη Euronext
Τον πρόεδρο και CEO της Euronext, Στεφάν Μπουζνά δέχτηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου την Παρασκευή (28.11.2025).

Τον παρών στη συνάντηση που είχε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και πρόεδρο του ΔΣ της Euronext, Στεφάν Μπουζνά έδωσε και ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Η συνάντηση με τον Στεφάν Μπουζνά πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά την εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τη Euronext, η οποία, σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις των τελευταίων δεκαετιών και αναμένεται να αναβαθμίσει μία εθνική υποδομή τεράστιας σημασίας.

