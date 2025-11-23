Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ψήφισε μαζί με το γιο του στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ: «Γέμισαν οι κάλπες»

Το εκλογικό του δικαίωμα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας άσκησε το απόγευμα της Κυριακής 23 Νοεμβρίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με τον γιο του Κωνσταντίνο.

​Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβη στο Πνευματικό Κέντρο των Κάτω Πετραλώνων λίγα λεπτά μετά τις 18:00 για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας.

Κατά την άφιξή του στο εκλογικό κέντρο, ο πρωθυπουργός έτυχε θερμής υποδοχής από μέλη και φίλους του κόμματος που βρίσκονταν στο σημείο για την εκλογική διαδικασία.

«Γέμισαν οι κάλπες» ήταν το πρώτο σχόλιο του κ. Μητσοτάκη όταν έφτασε στη γραμματεία, ενώ και σε δήλωσή του αργότερα εξέφρασε την ικανοποίησή του για τους 122.000 πολίτες που συμμετείχαν στη διαδικασία, πολλοί εξ αυτών για πρώτη φορά, όπως είπε.

«Με μεγάλη χαρά συμμετέχω και εγώ στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας, μια γιορτή δημοκρατίας για τη μεγάλη μας παράταξη. Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι 122.000 πολίτες ενεγράφησαν για να συμμετέχουν σε αυτή την εκλογική διαδικασία.

Πολλά από τα μέλη τα οποία ενεγράφησαν είναι νέα, συμμετέχουν για πρώτη φορά στις εσωκομματικές μας εκλογές» είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την ψήφο του στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ, στο Πολιτιστικό Κέντρο Κάτω Πετραλώνων.

Εξέφρασε την ικανοποίησή του διότι θα υπάρξει σημαντική ανανέωση στους προέδρους και στα μέλη των αιρετών οργάνων και επανέλαβε ότι η Νέα Δημοκρατία αντλεί δύναμη από τα μέλη της.

«Είμαστε η μεγάλη δημοκρατική παράταξη αυτού του τόπου. Η μόνη παράταξη η οποία εγγυάται τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την προκοπή των Ελλήνων. Η παράταξη η οποία στηρίζει τη μεσαία τάξη. Η παράταξη εκείνη η οποία κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να αντιμετωπίσει το μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας, με μέτρα στήριξης, κάποια από τα οποία θα αρχίσουν να υλοποιούνται από αύριο, όταν οι χαμηλοσυνταξιούχοι θα δουν τα 250 ευρώ της μόνιμης στήριξης να πιστώνονται στους λογαριασμούς τους.

Είναι μόλις το πρώτο από τα πολλά μέτρα στήριξης τα οποία η ελληνική κοινωνία θα δει, θα τα εισπράξει και τα οποία θα υλοποιηθούν στους επόμενους μήνες» ανέφερε ο πρωθυπουργός.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχήθηκε καλή επιτυχία στους εκλεγέντες και ευχαρίστησε τους πολίτες για τη μαζική συμμετοχή η οποία, όπως χαρακτηριστικά ανάφερε, θα μας αναγκάσει μάλλον να παρατείνουμε και το ωράριο κλεισίματος των καλπών πέραν των 19:00.



«Πιστοποιείτε και πάλι, τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας, παλιοί και νέοι φίλοι, ότι εσείς είστε η μεγάλη δύναμη της παράταξής μας» κατέληξε ο πρωθυπουργός.